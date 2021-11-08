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Сын сатирика-писателя Семена Альтова попал в серьезное ДТП

Сын сатирика-писателя Семена Альтова попал в серьезное ДТП
Автомобиль Павла Альтова разоварвало на две частиСын сатирика-писателя Семена Альтова Павел Альтов попал в серьезное ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает портал 78.ru.Как отмечает издание, авария случилась утром 8 ноября. Наследник Семена врезался в мачту городского освещения на 162-м километре трасы «Скандинавия». После столкновения автомобиль люксовой марки разорвало на две части.Павел жив, но получил тяжелую травму спины, поэтому его госпитализировали в одну из больниц города Токсово. Там ему сделали операцию, сейчас состояние сына сатирика оценивается как удовлетворительное. Писатель позже заявил, что машину наследника занесло из-за скользкой дороги.
Павел Альтов является заместителем генерального директора крупной компании по коммерческому финансированию в Петербурге, а также главой завода по созданию внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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