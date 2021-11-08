Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Провести очередную неделю ноября успешно помогут своевременные подсказки старших Арканов. Такое подспорье будет актуально для тех Знаков Зодиака, кто хочет достичь новых вершин и не столкнуться с серьезными проблемами.

Расклады карт Таро пользуются популярностью на протяжении веков, и во все времена люди обращаются к картам, чтобы приоткрыть завесу тайны и спрогнозировать события. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно изучить расклады, чтобы проработать план действий и вовремя отказаться от тех дел, выполнение которых может быть неудачным на грядущей неделе.

Овен





Очередная неделя начинается для Овнов с удачи. Аркан «Мир» сулит достижение поставленной цели, завершение трудностей и получение заслуженной награды. По этой карте налаживаются личные отношения, и Овны смогут укрепить любовь.

Аркан «Луна» предвещает проблемы лишь в том случае, если Овны будут поступать опрометчиво. По этой карте важно оставаться в состоянии покоя и подмечать детали. Интуитивно Овны смогут найти верное решение и привлечь удачу.

Завершает неделю карта «Колесо фортуны». Она предвещает грандиозные перемены, они будут к лучшему, если Овны не станут вмешиваться в ход событий. Спокойствие и внимательность помогут Овнам изменить жизнь к лучшему.

Телец





Карта «Маг» открывает неделю, указывая Тельцам на необходимость развивать свои таланты. Находчивость и нестандартные решения помогут разрешить сложные задачи и заработать отменную репутацию, а активность и смелость не дадут упустить новых возможностей.

По карте «Умеренность» Тельцов ждут благополучные перемены. Аркан призывает не спешить и не потакать эмоциям, которые помешают принять верное решение. Тельцы смогут преодолеть временные трудности, если будут оптимистичны и уверены в том, что делают.

В конце недели Аркан «Смерть» призывает Тельцов подготовиться к тому, что их жизнь изменится. Карта говорит о необходимости оставить попытки воскресить прошлое: его нужно оставить его за спиной, чтобы новые перспективы не заставили себя ждать.

Близнецы





По карте «Умеренность» Близнецам стоит начать неделю с завершения важного дела, чтобы в будущем не терять драгоценного времени. Сохраняя спокойствие и хорошее настроение, Близнецы смогут преодолеть трудности и получить награду.

Карта «Луна» говорит о необходимости побороть внутренние страхи и сомнения, которые мешают счастливой жизни. Обретение внутренней гармонии и умение слышать свой внутренний голос помогут Близнецам найти верное решение и выход из затруднительного положения.

Завершает неделю Аркан «Императрица», и по нему Близнецов ждут перемены к лучшему. Судьба благосклонна, и Близнецы смогут положиться на нее, двигались поставленной цели без спешки и сомнений.

Рак





В начале недели по карте «Колесо фортуны» Раков ждут грандиозные перемены. По этому Аркану повлиять на происходящее на первых порах не получится, и Раки должны оставаться спокойными, чтобы не спугнуть удачу и не оттолкнуть успех.

Аркан «Сила» говорит о необходимости активной работы. Раки смогут справиться с намеченными делами, если не будут медлить. По этой карте Ракам важно достичь гармонии с собой, чтобы управлять судьбой привлекать позитивные события.

По карте «Луна» Раки смогут получить ответы на волнующие вопросы, если будут внимательны и задействуют свою интуицию. Внутренний голос поможет и укажет верное направление, а также предостережет от необдуманных действий.

Лев





Карта «Отшельник» говорит о необходимости взять паузу, чтобы скорректировать планы. Такая тактика поможет Львам уберечься от ошибок в будущем и воплотить запланированные дела в срок.

Аркан «Иерофант» указывает Львам на новые победы, но для этого нужно верно расставить приоритеты и не изменять планов. Карта сулит помощь со стороны мудрого человека, и к его мнению стоит прислушаться.

По карте «Солнце» Львы получат награду за проделанную работу, а также смогут наметить для себя новые цели. Препятствий на пути не будет, поэтому Львы могут отпраздновать победу и заняться покорением новых вершин.

Дева





«Влюбленные» в раскладе на начало недели — карта выбора. Девам предстоит принять важное решение, которое поможет им выйти на новый уровень успеха. Спешить не нужно — отменить сделанное не получится.

Аркан «Солнце» говорит о новых перспективах. Девам нельзя сомневаться в себе и бояться делать первые шаги. Судьба будет в их руках, и управлять ей нужно мудро. Позитивный Аркан сулит процветание, а значит, путь чист.

Карта «Сила» призывает Дев найти гармонию между чувствами и разумом, чтобы не принимать опрометчивых решений. По этому Аркану справиться с любыми преградами на пути к счастью будет проще, если верить в успех.

Весы





Весам Аркан «Суд» указывает на активное начало недели, когда в их силах будет преодолеть трудности и справиться с решением сложных задач. Совет Аркана — поступать честно и по справедливости, чтобы не навлечь на себя проблем и новых испытаний.

По карте «Императрица» Весов ждет спокойная середина недели. Дела будут продвигаться неспешно, однако в конце недели Весы будут вознаграждены за усердие и умение сдерживать эмоциональные порывы.

Аркан «Повешенный» указывает на некоторые трудности, которые замедлят путь к успеху. Весам важно найти обходные пути и быть находчивыми, чтобы не останавливаться в шаге от долгожданного успеха.

Скорпион





Эта неделя будет довольно спокойной, и карта «Иерофант» призывает Скорпионов сосредоточиться на первостепенных задачах. По этому Аркану нужно слушать голос разума, а также перенимать мудрость наставников.

Аркан «Дурак» указывает на новые события, которые приведут Скорпионов к успехам. По этой карте нельзя халатно относиться к своим обязанностям, и Скорпионы должны понимать, что кажущаяся безмятежность не должна сбить с пути и заставить работать спустя рукава.

По карте «Мир» Скорпионов ждет позитивное завершение ноябрьской недели. Аркан указывает на возможность добиться успехов в начатом деле, обрести гармонию в отношениях, а также найти точки соприкосновения в деловых кругах.

Стрелец





В начале недели карта «Повешенный» призывает Стрельцов отказаться от спешки и суеты. Аркан указывает на время, когда нужно погрузиться в себя, расставить приоритеты и восстановить энергию для активной борьбы за свое благополучие.

По карте «Император» Стрельцов ждут новые успехи, но достичь их будет не просто, если действовать стремительно и безрассудно. Карта призывает мудро править своей жизнью и не принижать достоинств окружения, а работать в команде.

Аркан «Верховная жрица» вновь призывает Стрельцов замедлиться. Карта говорит о благополучных переменах, которые придут в жизнь не сразу. Знаки судьбы помогут найти верный путь к успеху, если внимательно следить за событиями и доверять интуиции.

Козерог





«Правосудие» в раскладе на начало недели — карта, указывающая на необходимость действовать по совести. По этому Аркану каждый поступок и слово будут эхом отражаться в будущем, и Козероги должны быть бдительны. Заслужить награду и отменную репутацию получится только честным путем.

По карте «Мир» Козероги смогут подвести промежуточные итоги и завершить те дела, которые требуют внимания. Аркан говорит о возможности получить награду за работу и планировать новые достижения.

В конце недели по карте «Луна» Козероги столкнутся с неоднозначными ситуациями, когда принимать решение нужно с осторожностью. Интуиция поможет определиться с направлением действий и не зайти в тупик.

Водолей





По карте «Колесница» Водолеев ждет активное начало недели. Аркан указывает на благоприятное время для продвижения планов, однако Водолеи должны быть осмотрительны, чтобы не допустить промахов.

По карте «Звезда» Водолеи могут смело заниматься делами, зная, что их ждет успех. Совет карты — не сворачивать с пути и оптимистично смотреть в будущее, не пытаясь обмануть или схитрить для достижения благополучия.

Карта «Солнце» завершает неделю, указывая Водолеям на безоговорочную победу. Аркан сулит завершение трудностей, материальное благополучие и возможность покорять новые вершины. Совет карты — не останавливаться и продолжать совершенствовать себя и свою жизнь.

Рыбы





По карте «Луна» Рыбы могут сбиться с пути, если будут потакать сомнениям и тревоге. Аркан сулит успех в том случае, если верить в свои силы и идти навстречу своей мечте, прислушиваясь к интуиции и не торопясь с принятием важных решений.

Аркан «Влюбленные» указывает на ситуацию, когда Рыбы должны быть уверены в том, что приняли верное решение. Отменить его не получится, поэтому к решению вопросов Рыбы должны подойти ответственно.

По карте «Сила» Рыбы смогут завершить начатые дела, а также успешно претворить в жизнь планы. Совет Аркана — быть честными и оптимистично смотреть в будущее, чтобы мелкие неурядицы не смогли сломить духа победы.