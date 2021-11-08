Тела погибших при крушении Ан-12 под Иркутском вывезут за счет собственника самолета

Тела погибших членов экипажа Ан-12, потерпевшего катастрофу под Иркутском, вывезут за счет собственника самолета. Об этом 8 ноября заявил Анатолий Ларин, представитель белорусской авиакомпании «Гродно», которой принадлежал разбившийся грузовой самолет Ан-12. Анатолий Ларин принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, пишет пресс-служба правительства региона.



По словам представителя авиакомпании «Гродно», тесты ДНК всех родственников погибших будут доставлены в Иркутск 11 ноября для проведения генетической экспертизы.



Игорь Кобзев отметил, что все аварийные работы на месте авиакатастрофы завершены. Фрагменты разбившегося воздушного судна складированы в ангаре иркутского аэропорта для дальнейшего расследования авиационного происшествия.



Председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия с самолетом Ан-12 Сергей Клеменко сообщил, что, начиная с 4 ноября, осмотрено место происшествия, определены его кромки. Найдены бортовые устройства регистрации, внешне они в удовлетворительном состоянии, в настоящее время отправлены на дешифровку в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета.



Напомним, что самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно» 3 ноября пропал с радаров в 19.47 местного времени, уходя на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Иркутска. Воздушное судно следовало из Якутска. На его борту находилось девять человек, это граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Все они погибли.

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