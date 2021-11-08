TradingView выпустил NFT-карты Таро для трейдеров

Финансовый аналитический портал TradingView выпустил невзаимозаменяемые токены (NFT) в виде карт Таро для трейдеров.

158 токенов размещены на маркетплейсе OpenSea. Минимальная ставка за каждый NFT — 0,1 ETH (около $480 по курсу на момент написания).

Карты выполнены в стиле одного из распространенных вариантов дизайна колоды «Таро Райдера — Уэйта». Тематически они связаны с цифровыми активами, фиатными валютами, акциями и фьючерсами.

На момент написания токен под названием Shiny Diamond Hands получил самую высокую ставку — 10 ETH (около $48 000).

NFT Shiny Diamond Hands. Данные: OpenSea.

Два NFT из коллекции посвятили Илону Маску: Papa Elon и его перевернутая версия.

NFT Papa Elon. Данные: OpenSea.

Ранее социальная медиаплатформа Nifty’s в рамках сотрудничества с киностудией Warner Bros. анонсировала NFT-коллекцию по фильму «Матрица: Воскрешение».

Напомним, в штате Калифорния выставили на продажу физический номерной знак с буквами «ММ» в паре с невзаимозаменяемым токеном на маркетплейсе OpenSea.