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TradingView выпустил NFT-карты Таро для трейдеров

TradingView выпустил NFT-карты Таро для трейдеров


Финансовый аналитический портал TradingView выпустил невзаимозаменяемые токены (NFT) в виде карт Таро для трейдеров.




158 токенов размещены на маркетплейсе OpenSea. Минимальная ставка за каждый NFT — 0,1 ETH (около $480 по курсу на момент написания).


Карты выполнены в стиле одного из распространенных вариантов дизайна колоды «Таро Райдера — Уэйта». Тематически они связаны с цифровыми активами, фиатными валютами, акциями и фьючерсами.


На момент написания токен под названием Shiny Diamond Hands получил самую высокую ставку — 10 ETH (около $48 000).


NFT Shiny Diamond Hands. Данные: OpenSea.

Два NFT из коллекции посвятили Илону Маску: Papa Elon и его перевернутая версия.


NFT Papa Elon. Данные: OpenSea.

Ранее социальная медиаплатформа Nifty’s в рамках сотрудничества с киностудией Warner Bros. анонсировала NFT-коллекцию по фильму «Матрица: Воскрешение».


Напомним, в штате Калифорния выставили на продажу физический номерной знак с буквами «ММ» в паре с невзаимозаменяемым токеном на маркетплейсе OpenSea.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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