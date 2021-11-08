Трагические роли в кино, которые стали предсказанием для актеров

Константин Хабенский потерял жену, а Грейс Келли разбилась на Лазурном берегуАктеры — это люди, которые проживают тысячи жизней. Каждая роль накладывает свой отпечаток. Некоторые не играют свои смерти или боятся ложиться в гроб, из суеверия могут даже отказаться от съемок. WomanHit.ru решил вспомнить актеров и актрис, чьи роли действительно стали для них предсказанием.играл в фильме «Женская собственность». Герой в фильме теряет свою любимую, так как она умирает от онкологии. Спустя 10 лет в жизни актера происходит такая же трагедия — умирает его жена Анастасия Хабенская от опухоли головного мозга.снималась в картинепочувствовал что-то нехорошее во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Герой Шукшина в фильме погибает, и его жена, Лидия, которая была ей и в жизни, становится вдовой. Актер попросил женщину не произносить слово «вдова» и не заострять на нем внимание. Фильм еще не досняли до конца, как у Василия случился инфаркт, вследствие чего он скончался. Федосеева-Шукшина потеряла супруга и в жизни, и по сценарию — ее горе в кинокартине самое настоящее.снималась в фильме «Русское поле» вместе со своим сыном Владимиром Тихоновым. По сюжету мать теряет своего сына-солдата, хоронит его и проходит через сильные страдания. После этого фильма прошло целы× 20 лет, но история повторилась. Мужчина умирает от сердечной недостаточности, а мать теряет единственного ребенка. Нонна Мордюкова пережила своего сына на 18 лет., княгиня Монако, муза Альфреда Хичкока, снималась в его фильме «Поймать вора». По сюжету героиня несется на машине по дороге вдоль Лазурного берега Монако и разбивается. Через 20 лет история повторилась с точностью до места, единственное отличие — в машине с ней была дочь, но она почти не пострадала. Мистическое совпадение многие связывают с намеренным убийством, так как княжна перешла дорогу местной мафии, повысив налоги для владельцев игорных домов. Но на самом деле актриса впала в кому, затем последовало кровоизлияние в мозг. Грейс Келли скончалась через три дня после аварии в больнице.проходил кастинг в фильм «МакКаник», режиссер ему сначала отказал, так как молодой человек был далек от своего героя: не был похож на наркомана, выглядел слишком здоровым. Но в итоге Кори утвердили, и он примерил на себя роль человека с зависимостью, итогом которой становится смерть. После съемок эта история повторилась в жизни: Монтейт начал злоупотреблять запрещенными веществами, и в год выхода фильма актера нашли мертвым в номере отеля. Причиной смерти оказалась передозировка.