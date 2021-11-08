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Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store


Ранее на этой неделе появлялись слухи, что игра Halo Infinite может получить бандл с ранним доступом к мультиплееру, как это было с Forza Horizon 5. Учитывая, что мультиплеер в целом для Halo Infinite является бесплатным, игрокам просто придется заплатить некоторую сумму за ранний доступ и комплект DLC для многопользовательской части игры.

Как сообщает Twitter-аккаунт Aggiornamenti Lumia, DLC для Halo Infinite, которые могут стать доступны в ближайшее время, гораздо больше, чем одно. По их данным, уже в Microsoft Store загружено около 37 DLC.


Обратите внимание, что под DLC здесь понимается не какие-то сюжетные дополнения, а все, что связано с игрой Halo Infinite, но самой игрой не является – это наборы, покупки внутри игры, сезонные абонементы и так далее.

Вероятно, можно ожидать, что часть DLC для Halo Infinite представят на следующей неделе или через неделю, когда пройдет «шумиха» вокруг релиза Forza Horizon 5.

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По материалам: newxboxone

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