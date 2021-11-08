В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли кастет и электрошокер

Инспекторы таможенного поста «Аэропорт Иркутск» Иркутской таможни обнаружили в багаже пассажиров международных авиарейсов запрещенные к перевозу через таможенную границу ЕАЭС товары – кастет и электрошокер. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Кастет выявлен в дорожной сумке иркутянки, прибывшей в областной центр из турецкой Анталии. Женщина пояснила, что ввезла кастет «в качестве сувенира зятю».

Электрошокер обнаружили в рюкзаке гражданина Узбекистана, убывающего из Иркутска в столицу Узбекистана Ташкент. Мужчина сообщил, что приобрел его в Иркутске для личных целей.

«Оба пассажира проследовали по „зеленому“ коридору, „забыв“ задекларировать перемещаемый товар», — отметил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск Константин Пимонов. Опасные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Таможенные эксперты подтвердили, что кастет, изъятый у российской гражданки, относится к холодному оружию ударно-дробящего действия, а предмет, изъятый у гражданина Узбекистана, является электрошоковым устройством контактного воздействия, не имеющим сертификата соответствия государственным стандартам РФ. За несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров оба нарушителя привлечены к административной ответственности. Как правило, в дальнейшем такие предметы по решению суда конфискуются и уничтожаются.

Справка:

В соответствии с законодательством, кистени, кастеты, сурикены, бумеранги и другие, специально приспособленные для использования в качестве оружия предметы ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего действия, для ввоза (вывоза) через таможенную границу ЕАЭС в качестве гражданского и служебного оружия запрещены.

Такой же запрет распространяется на электрошоковые устройства, огнестрельное бесствольное оружие и искровые разрядники, превышающие определенные параметры и стандарты. Кроме того, запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия электрошоковых устройств и искровых разрядников, произведенных за пределами территории Российской Федерации.





Фото пресс-службы Иркутской таможни Фото пресс-службы Иркутской таможни