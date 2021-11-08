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В Астрахани открылось ещё 220 дополнительных мест в детских садах

В Астрахани открылось ещё 220 дополнительных мест в детских садах

В этом году в Астрахани появилось ещё 220 дополнительных мест в детских садах, сообщает Минпросвещения России. 

Они включают 100 мест, созданных в рамках реализации нацпроекта «Демография» для воспитанников в возрасте от полутора до трёх лет.

Создание дополнительных мест в детских садах стало возможным в том числе благодаря переоборудованию помещений в уже работающих дошкольных организациях.

Всего в Астрахани на сегодняшний день работает 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается более 25 тысяч детей.

Минпросвещения России реализует комплекс мер, которые должны обеспечить полную доступность дошкольного образования к 2024 году для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет и от трёх до семи лет. Эти меры включают предоставление бюджетных средств на создание дополнительных мест в дошкольных организациях для воспитанников раннего возраста.

На сегодняшний день детские сады и ясли посещают более 99 процентов детей страны в возрасте от трёх до семи лет и 95 процентов детей в возрасте от полутора до трёх лет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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