В Астрахани открылось ещё 220 дополнительных мест в детских садах

В этом году в Астрахани появилось ещё 220 дополнительных мест в детских садах, сообщает Минпросвещения России.

Они включают 100 мест, созданных в рамках реализации нацпроекта «Демография» для воспитанников в возрасте от полутора до трёх лет.

Создание дополнительных мест в детских садах стало возможным в том числе благодаря переоборудованию помещений в уже работающих дошкольных организациях.

Всего в Астрахани на сегодняшний день работает 105 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается более 25 тысяч детей.

Минпросвещения России реализует комплекс мер, которые должны обеспечить полную доступность дошкольного образования к 2024 году для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет и от трёх до семи лет. Эти меры включают предоставление бюджетных средств на создание дополнительных мест в дошкольных организациях для воспитанников раннего возраста.

На сегодняшний день детские сады и ясли посещают более 99 процентов детей страны в возрасте от трёх до семи лет и 95 процентов детей в возрасте от полутора до трёх лет.