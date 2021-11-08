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В ГИБДД рассказали, кому из водителей не нужно покупать ОСАГО

В ГИБДД рассказали, кому из водителей не нужно покупать ОСАГО

В ГИБДД перечислили случаи, когда автовладельцы могут пользоваться транспортными средствами без полисов ОСАГО в текущем году. Этот документ должен покрыть нанесенный машинам ущерб в случае ДТП и виновному не придется самостоятельно возмещать убытки пострадавшим.

"Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, кроме следующих случаев", - уточнили представители ведомства.

Не оформлять страховку можно для транспортных средств, передвигающихся с максимальной скоростью до 20 км/ч или не имеющих доступа к дорогам общего пользования. Также не нужен полис для транспорта, не подлежащего постановке на учет в Госавтоинспекции, для автомобилей, прошедших регистрацию в другой стране и имеющих международный страховой договор, для прицепов к легковым машинам и для гусеничного, полугусеничного, санного и другого транспорта, который не имеет колес.

Таким образом владельцы снегоходов, гусеничных тракторов, электрических самокатов, моноколес, скутеров и мопедов с объемом мотора до 50 куб. см. освобождаются от обязательного оформления страховых документов. На остальные транспортные средства необходимо иметь полис, а в случае его отсутствия водителя ждет штраф 800 рублей.

Ранее Ruposters писал, что эксперт назвал способы снижения стоимости ОСАГО.

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По материалам: uposters.ru

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