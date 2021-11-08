В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального консульства Республики Корея

Генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутске сегодня передало гуманитарный груз иркутской областной инфекционной больнице, сообщается на сайте правительства региона. Это около полутора тысяч медицинских халатов, столько же медицинских масок KF-94 и бахил, 6,6 тысяч медицинских шапок.

Ким Се Ун, Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким:

- 3 октября Республика Корея отметила один из главных государственных праздников – День основания государства. Ежегодно в честь праздника Генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутске проводит торжественный прием. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции решило закупить на деньги, предназначенные для проведения приема, средства индивидуальной защиты для помощи медикам Иркутской областной инфекционной клинической больницы. В учреждении лечились наши сотрудники, кроме того, медики инфекционной больницы помогли организовать вакцинацию наших сотрудников. Сегодняшняя акция – это благодарность врачам за их труд.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

- На сегодняшний день в регионе нет дефицита средств индивидуальной защиты для наших медицинских организаций, создан необходимый запас СИЗов. Тем не менее, оказанная помощь востребована. Мы высоко ценим поддержку корейской стороны и выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь.

В прошлом году провинция Кёнсанбук-до Республики Корея передала гуманитарный груз для иркутских медиков: 700 защитных костюмов многоразового использования. Костюмы поступили в амбулаторный ковидный центр, созданный на базе Иркутской городской клинической больницы №8.