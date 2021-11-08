Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального консульства Республики Корея

В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального консульства Республики Корея

Генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутске сегодня передало гуманитарный груз иркутской областной инфекционной больнице, сообщается на сайте правительства региона. Это около полутора тысяч медицинских халатов, столько же медицинских масок KF-94 и бахил, 6,6 тысяч медицинских шапок.

Ким Се Ун, Генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ким:
- 3 октября Республика Корея отметила один из главных государственных праздников – День основания государства. Ежегодно в честь праздника Генеральное консульство Республики Корея в городе Иркутске проводит торжественный прием. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции решило закупить на деньги, предназначенные для проведения приема, средства индивидуальной защиты для помощи медикам Иркутской областной инфекционной клинической больницы. В учреждении лечились наши сотрудники, кроме того, медики инфекционной больницы помогли организовать вакцинацию наших сотрудников. Сегодняшняя акция – это благодарность врачам за их труд.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
- На сегодняшний день в регионе нет дефицита средств индивидуальной защиты для наших медицинских организаций, создан необходимый запас СИЗов. Тем не менее, оказанная помощь востребована. Мы высоко ценим поддержку корейской стороны и выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь.

В прошлом году провинция Кёнсанбук-до Республики Корея передала гуманитарный груз для иркутских медиков: 700 защитных костюмов многоразового использования. Костюмы поступили в амбулаторный ковидный центр, созданный на базе Иркутской городской клинической больницы №8.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Зубы мудрости: нужно ли их удалять
Зубы мудрости: нужно ли их удалять
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами марихуаны
В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального консульства Республики Корея
В инфекционную больницу поступила гуманитарная помощь от Генерального
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard
СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Наташа Королева показала себя 16-летней и рассказала о важной дате
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
За Никиту Преснякова заступился младший брат
За Никиту Преснякова заступился младший брат

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

Из больницы выписаны еще 13 воспитанников интерната под Иркутском
Беларусь закрывает генконсульство в Одессе
В Саянск перевели 19 детей из интерната в Черемхово
В Иркутске заболевших студентов-китайцев проверяют на коронавирус