В Иркутске задержали подозреваемую в убийстве знакомого и покушении на убийство его 17-летнего сына

В Иркутске задержали подозреваемую в убийстве знакомого и покушении на убийство его 17-летнего сына, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. Молодой человек самостоятельно задержал нападавшую.

По версии следствия, 6 ноября 2021 года женщина находилась в гостях у своего знакомого. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине удар ножом в грудь. От полученного ранения 53-летний потерпевший скончался на месте преступления. Затем женщина вошла в комнату 17-летнего сына погибшего и несколько раз ударила юношу ножом в голову и грудную клетку.

Несмотря на серьезные ножевые ранения, молодой человек самостоятельно вывел женщину на улицу, после чего на место происшествия приехали полицейские. Сейчас потерпевший проходит лечение в больнице. Обвиняемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи СК установили, что в 2006 году женщина была осуждена за убийство, покушение на убийство и разбой к 15 годам лишения свободы. Освободилась из исправительной колонии в апреле текущего года.