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В Ижевске 15–16 ноября пройдет Всероссийский семинар для сотрудников центров «IT-куб»

В Ижевске 15–16 ноября пройдет Всероссийский семинар для сотрудников центров «IT-куб»

В Ижевске 15–16 ноября пройдет Всероссийский методический семинар для руководителей, педагогов и методистов сети центров цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования и науки Удмуртской Республики. 

Мероприятие проводит Академия Минпросвещения России совместно с Министерством образования и науки Удмуртии и центром цифрового образования детей «IT-куб» города Ижевска.

В ходе семинара пройдут обмен лучшими практиками и презентации партнерских проектов в рамках деятельности центров цифрового образования детей «IT-куб», а также будут обсуждаться вопросы подготовки кадров в сфере информационных технологий для социально-экономического развития регионов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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