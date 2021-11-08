В Кировской области оборудованы новые мастерские по стандартам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта «Образование»

В Нолинском политехническом техникуме в Кировской области открылись новые мастерские по компетенциям в области сельского хозяйства, оснащённые современным оборудованием и учебно-программным обеспечением, информирует Минпросвещения России.

На оснащение мастерских выделено более 45 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

В техникуме оборудованы мастерские по компетенциям «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

В новых мастерских созданы условия для практической подготовки учащихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе со стандартами Ворлдскиллс.

Мастерские также будут использоваться в рамках сетевого взаимодействия техникума с другими образовательными организациями региона и профориентационной работы с дошкольниками и школьниками.

В техникумах и колледжах Кировской области за последние три года открылась 21 мастерская в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». В 2022–2024 годах в регионе планируется создать и обновить ещё 36 современных мастерских.