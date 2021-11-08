В Китае представили устройство для обмена валют на цифровой юань

Финансовая группа Bank of China продемонстрировала аппарат, конвертирующий иностранные валюты в цифровой юань (e-CNY). Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.

Представленное на Международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае устройство предположительно готовят к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Ожидается, что именно там состоится международная презентация китайской CBDC.

Согласно сообщению, аппарат поддерживает 17 валют. Для осуществления транзакции пользователю необходимо ввести только паспортные данные.

По состоянию на октябрь, кошельки для цифрового юаня открыли около 140 млн человек, а объем транзакций в активе составил приблизительно 62 млрд CNY (~$9,7 млрд).

В августе муниципальные власти Пекина заявили, что полностью интегрировали e-CNY в платежную экосистему.

Напомним, сенаторы США потребовали запретить членам американской олимпийской команды использовать цифровой юань. В МИД Китая раскритиковали инициативу.

Ранее в нижней палате Конгресса США обеспокоились отставанием от КНР в разработке CBDC.