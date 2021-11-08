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В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника

В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника

В Красноярске во время школьного футбольного турнира 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в несовершеннолетнего. До этого учащийся устроил словесную перепалку со взрослым из-за того, что тот выкрикивал замечания в адрес играющей команды.

Как сообщает NGS24, 17-летний молодой человек был ранен в плечо. Прибывшие на место медики скорой помощи оказали ему первую помощь и доставили в больницу № 20. Полицейские позже уточнили, что врачи отпустили пострадавшего домой. Уголовное дело по инциденту пока не возбуждено, устанавливаются все обстоятельства.

"Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем", — рассказал собеседник в спорткомплексе "Изумруд".

Ruposters писал, что в России вскоре появится новый гражданский травматический пистолет. Его огнестрельная версия уже принята на вооружение МВД.

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По материалам: uposters.ru

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