В Morgan Stanley предсказали запуск банками депозитов в стейблкоинах

Банки попытаются извлечь выгоду из спроса на депозиты в стейблкоинах на фоне экспоненциального роста рынка. Об этом говорится в отчете ведущего стратега по криптовалютам Morgan Stanley Шины Шо, пишет CoinDesk.

В отчете топ-менеджер указала на рост рынка «стабильных монет» с $20 млрд в начале года до текущих $137,7 млрд.

Стейблкоины позволяют получать порой свыше 5% годовых по криптодепозитам и открывают доступ к DeFi-сектору. Шо считает, что регуляторы и правительства неизбежно отреагируют.

По оценкам стратега, криптовалюты торгуются наравне с рисковыми активами благодаря активному использованию левериджа, а также фискальным и монетарным стимулам.

Также она отметила растущий интерес к цифровым активам со стороны институциональных инвесторов. Альткоины оттягивают долю рынка у биткоина в силу более низких цен в долларах США и разнообразных сценариев использования, добавила Шо. По ее словам, следует ожидать продолжения «битвы блокчейнов».

Из-за усиления интереса к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов растет риск повышения концентрации биткоина в руках определенной группы инвесторов, добавила эксперт.

Напомним, в сентябре Morgan Stanley создал подразделение по анализу криптовалют, переведя на позицию главного аналитика Шину Шо. До этого она занимала должность главного стратега по валютным рынкам.

В октябре инвестиционный банк рекомендовал советникам воздержаться от покупки биткоин-ETF клиентам. Ранее его глава Джеймс Горман назвал небольшим интерес к цифровым активам среди клиентов.

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