В Москве меры поддержки получат около 110 тысяч компаний

Вадим Карасев

Около 110 тысяч московских компаний, где трудятся почти 300 тысяч человек, смогут получить новые федеральные меры поддержки для пострадавших от пандемии отраслей. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает mos.ru.

Среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства.

В число получателей мер поддержки попадают компании-представители малого и среднего бизнеса, в которых работают около 3,5% трудоустроенных москвичей. Одной из таких мер будет выдача льготных кредитов в размере до 300 млн рублей на 18 месяцев по ставке 3% по программе "ФОТ 3.0", воспользоваться ей смогут компании, сохранившие не менее 90% штата.

"Программа льготного кредитования "ФОТ 3.0" распространена на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 крупных организации, число работающих в них, по данным Пенсионного фонда России, составляет 174,6 тыс. человек", - уточнил глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Заявки на получение льготного кредита можно подать с 1 ноября до 15 декабря, выплаты начнутся с 15 ноября. В первые 6 месяцев получатель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, затем в течение года средства можно будет возвращать равными долями.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что объем инвестиций в основной капитал Москвы за 10 лет составил 24 трлн рублей.