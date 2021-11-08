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В Москве завершился форум «Ориентиры детства 3.0»

В Москве завершился форум «Ориентиры детства 3.0»

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства 3.0» завершил свою работу. Он проводился в онлайн-формате и объединил более 35 тысяч специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Тема форума – «Стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации». 

Форум проходил на фоне ключевых изменений в российском образовании, связанных с реализацией национальных проектов, поправками в Конституцию Российской Федерации, актуальными направлениями государственной образовательной политики, уточняют организаторы мероприятия. 

Спикеры в своих выступлениях представили разные подходы к вопросам воспитания детей дошкольного возраста.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Лариса Тутова напомнила об актуальности приобщения дошкольников к традиционным культурным ценностям как основе духовно-нравственного и патриотического воспитания.

«Это задача государственной важности», – подчеркнула она. 

3 ноября в рамках форума состоялся круглый стол «Роль общества и профессиональных сообществ в формировании государственной политики в области дошкольного образования». 

В ходе круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся преемственности детского сада и школы, разрывов в дошкольном образовании, путей преодоления проблем образования и др. Cпикеры выделили несколько важных проблем, требующих решения: необходимость наращивать у воспитателей культурные компетенции, раннее выявление детей с отклонениями в развитии для сокращения инвалидизации, раннее выявление социопатов, возвращение врачей в дошкольные учреждения, сопряжение планов для формирования преемственности.

Участники мероприятия обратили внимание на необходимость создания независимого общественного совета дошкольного образования. 
 
В программу форума были включены практико-ориентированные мероприятия: «Открытая образовательная программа» с лекциями специалистов Международной педагогической академии дошкольного образования на тему патриотического и нравственного воспитания дошкольников и использования учебно-методического комплекта «От рождения до школы», выставка «Современное дошкольное образование», а также педагогический марафон «Формулы дошкольного воспитания», на котором был представлен опыт специалистов из разных регионов. 

Участники могли воспользоваться дополнительной опцией: пройти курс повышения квалификации «Патриотическое воспитание и формирование традиционных ценностей у детей дошкольного возраста» в объеме 36 академических часов, направленный на совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области воспитания дошкольников на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. 

Ссылки для просмотра доступны до 2 мая 2022 года. Мероприятия 2 ноября: https://youtu.be/Wq_MoYF3ZLIhttps://youtu.be/sVbDykRr2zI. Мероприятия 3 ноября: https://youtu.be/9PzR0AU9mqQ, https://youtu.be/yzhVVxRodNg.
 
Организаторы форума – Международная педагогическая академия дошкольного образования, Ассоциация развития качества дошкольного образования, Общероссийский профсоюз образования, Государственная Дума Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации, Союз женщин России. Мероприятие проводилось при поддержке Минпросвещения России. 
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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