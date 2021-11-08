Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава

В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава

В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава. Все началось с того, что он не заплатил штраф 100 рублей за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает 8 ноября пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

«В Нижнеудинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Иркутской области на исполнении находился исполнительный лист о взыскании с гражданина административного штрафа в размере 100 рублей, назначенного в качестве наказания за распитие спиртных напитков в общественном месте. В установленный для добровольного исполнения срок нарушитель административный штраф не оплатил, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере тысячи рублей с расчетных счетов должника», – говорится в сообщении.

После списания задолженности мужчина явился на прием к судебному приставу и начал его оскорблять. В итоге было возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Мировой суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа 40 тысяч рублей

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Проект «Школьный патент – шаг в будущее!» будет реализовываться в Новосибирской области
Проект «Школьный патент – шаг в будущее!» будет реализовываться в
Школы и детские сады Пермского края получат новое оборудование
Школы и детские сады Пермского края получат новое оборудование
В Курской области стартует VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Курской области стартует VII Открытый региональный чемпионат
В Ульяновской области завершились занятия в Региональной правовой школе
В Ульяновской области завершились занятия в Региональной правовой
К чему рвется одежда: народные приметы
К чему рвется одежда: народные приметы
В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава
В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление
Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в Солнечном
Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в
В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей, добывая глину в лесу
В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей,
В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли кастет и электрошокер
В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли
СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома
СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома
Несовершеннолетним разрешат посещать торговые центры только с родителями
Несовершеннолетним разрешат посещать торговые центры только с
Больше не ловеласы: актеры, которые с годами стали примерными семьянинами
Больше не ловеласы: актеры, которые с годами стали примерными

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

Брянский должник выплатил алименты дочери мешком мелочи
Житель Брянской области вернул долг по алиментам мелочью весом 8 кг
Столичных коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей за настойчивые звонки
Приставы взыскали с предприятия 10 тысяч рублей за долг в три копейки