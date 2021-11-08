В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава

В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава. Все началось с того, что он не заплатил штраф 100 рублей за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает 8 ноября пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

«В Нижнеудинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Иркутской области на исполнении находился исполнительный лист о взыскании с гражданина административного штрафа в размере 100 рублей, назначенного в качестве наказания за распитие спиртных напитков в общественном месте. В установленный для добровольного исполнения срок нарушитель административный штраф не оплатил, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере тысячи рублей с расчетных счетов должника», – говорится в сообщении.

После списания задолженности мужчина явился на прием к судебному приставу и начал его оскорблять. В итоге было возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Мировой суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа 40 тысяч рублей