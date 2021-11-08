В Петербурге в рамках Года науки открывается Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения в России

В Санкт‑Петербурге в рамках Года науки и технологий открывается Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения в России, сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Мероприятие соберет на площадке «Точки кипения – Санкт‑Петербург» наставников, руководителей и учащихся кружков разных поколений и направлений.

В рамках съезда пройдут презентация результатов исследования рынка технологических продуктов для кружков робототехники, проектные сессии и выступления, посвященные трансформации Олимпиады НТИ в Национальную технологическую олимпиаду, формированию компетенций участников и подготовке наставников НТО, развитию платформы «Талант», международному масштабированию кружкового движения. На интерактивной конференции свои практики и опыт представят победители и призеры Всероссийского конкурса кружков – 2021. В программе молодежного трека – презентация технологических проектов кружковцев, стратегическая сессия о развитии молодежного сообщества и региональных ячеек кружкового движения.

Все дни съезда в «Точке кипения – Санкт‑Петербург» будет работать Международная выставка-фестиваль «БУДУЩЕЕ ОБЫДЕННО», где гости смогут познакомиться с инновационными разработками российских компаний и проектов рынков Национальной технологической инициативы.

Организаторы съезда – Кружковое движение НТИ и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, «Точкой кипения – Санкт‑Петербург», Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена и Санкт‑Петербургским политехническим университетом Петра Великого при поддержке АНО «Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив, сети «Точка кипения», «Академии цифровых технологий» и Инженерно-технологической школы № 777.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое поддерживается Министерством просвещения России и к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука». В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.

Среди инициатив Кружкового движения – первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ» (с 2021 года – Национальная технологическая олимпиада), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», цифровая платформа управления талантами и конкурс для абитуриентов «Талант 20.35», R&D-программа по технологиям совместного обучения человека и искусственного интеллекта «Кентавр» и другие проекты.

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.

