В правящей украинской партии обиделись на Литву, закупившую белорусскую энергию в 9 раз дешевле

Вадим Карасев

Депутат правящей украинской партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил действия Литвы, которая закупает электроэнергию в России и Белоруссии, призывая другие страны от такого импорта отказаться. Парламентарий усомнился как в ценности, так и в искренности советов "литовских друзей".

"Вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Беларуси и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные 5 мегаватт из Беларуси", — привел он цифры в своем Telegram-канале.

Бужанский предположил, что на этом можно было бы и закончить "урок гордости", но есть еще и нюанс с ценой — для Литвы один мегаватт-час обошелся в 11 евро (это конечная цена для потребителя), а для Украины — в 100 евро.

Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности.

Как сообщал Ruposters, ранее в украинском парламенте сочли Литву и Молдавию предателями из-за сделок с Россией.