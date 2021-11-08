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В рамках The Game Awards 2021 на Xbox дадут опробовать множество демо-версий

В рамках The Game Awards 2021 на Xbox дадут опробовать множество демо-версий


Мероприятие The Game Awards в этом году назначено на 9 декабря. Ожидается, что в рамках игрового события подразделение Xbox может сделать несколько интересных анонсов или рассказать про ранее анонсированные проекты. В частности, ходят слухи, что именно на The Game Awards 2021 представят новый трейлер Hellblade 2.

Но игроков ждет не только виртуальное мероприятие, но и возможность опробовать на приставках Xbox One и Xbox Series X | S множество демо-версий в рамках The Game Awards. На это указывает пополнение магазина Microsoft Store, которое началось уже сейчас.

В Microsoft Store добавили несколько страниц с припиской «TGA21Demo» в названии. Вероятно, доступ к этим демо-версиям будет открыт в рамках The Game Awards 2021, и ближе к 9 декабря таких страниц будет становиться все больше. В частности, сейчас уже в Microsoft Store загружены демо-версии: Outbreak: Contagious Memories, Raccoo Venture, Treasures of the Aegean. С указанных страниц скачать сами демо-версии пока нельзя.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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