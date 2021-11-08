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В РФ появилась платформа для строительного рынка на базе смарт-контракта от Альфа-Банк и S7

В РФ появилась платформа для строительного рынка на базе смарт-контракта от Альфа-Банк и S7


Холдинг "Орлан" в партнерстве с Альфа-Банком и S7 Techlab запустил блокчейн-платформу для участников строительного рынка. Об этом ForkLog сообщили представители компании. 


Орлан System помогает компаниям и индивидуальным предпринимателям найти надежных партнеров для закупки строительных материалов и услуг.


Разработчиком платформы выступила компания "Орлан". Альфа-Банк и S7 Techlab создали платежное решение на блокчейне.


«После оплаты деньги покупателя хранятся на защищенном счете. Когда сделка закрывается, они автоматически уходят к продавцу. Если товара оказалось больше или меньше, платформа сама сделает перерасчет. Такой процесс безопасен и экономит ресурсы всех участников», — отметил директор Центра инноваций Альфа-Банка Денис Додон.


Платформа Орлан System также предоставляет сервисы по оптимизации бизнес-процессов, электронному документообороту, поддержке в спорных ситуациях, информированию о законодательных изменениях и тенденциях рынка.


Напомним, в 2017 году Альфа-Банк совместно с S7 запустили блокчейн-платформу для продажи авиабилетов. Расчеты на ней происходят посредством смарт-контрактов. В 2019 году авиакомпания объявила о существенном росте объемов продаж билетов благодаря платформе.


В декабре 2020 года Альфа-Банк разработал корпоративный сервис, который позволяет автоматизировать работу с самозанятыми.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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