В РФ появилась платформа для строительного рынка на базе смарт-контракта от Альфа-Банк и S7

Холдинг "Орлан" в партнерстве с Альфа-Банком и S7 Techlab запустил блокчейн-платформу для участников строительного рынка. Об этом ForkLog сообщили представители компании.

Орлан System помогает компаниям и индивидуальным предпринимателям найти надежных партнеров для закупки строительных материалов и услуг.

Разработчиком платформы выступила компания "Орлан". Альфа-Банк и S7 Techlab создали платежное решение на блокчейне.

«После оплаты деньги покупателя хранятся на защищенном счете. Когда сделка закрывается, они автоматически уходят к продавцу. Если товара оказалось больше или меньше, платформа сама сделает перерасчет. Такой процесс безопасен и экономит ресурсы всех участников», — отметил директор Центра инноваций Альфа-Банка Денис Додон.

Платформа Орлан System также предоставляет сервисы по оптимизации бизнес-процессов, электронному документообороту, поддержке в спорных ситуациях, информированию о законодательных изменениях и тенденциях рынка.

Напомним, в 2017 году Альфа-Банк совместно с S7 запустили блокчейн-платформу для продажи авиабилетов. Расчеты на ней происходят посредством смарт-контрактов. В 2019 году авиакомпания объявила о существенном росте объемов продаж билетов благодаря платформе.

В декабре 2020 года Альфа-Банк разработал корпоративный сервис, который позволяет автоматизировать работу с самозанятыми.