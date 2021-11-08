В России хотят продлить разрешение на ввоз сыворотки для детского питания из санкционных стран

15:34 Автор: Кристина Стащенко

Минэкономразвития подготовило проект постановления, им предлагается продлить разрешение на импорт молочной сыворотки с уровнем деминерализации 90 процентов, используемой для производства детских смесей, из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго.

Текущее разрешение действует до 1 января 2022 года. Новым документом предлагается продлить его на год — до 31 декабря 2022 года включительно. Речь идет о производителях молочной сыворотки из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии.

По данным Минсельхоза, в России также производят данную молочную сыворотку в объеме 2,4 тысячи тонн ежегодно. Тем не менее этого количества недостаточно для отечественных производителей молочных смесей.

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При этом основной объем изготавливаемой в РФ сыворотки имеет уровень деминерализации в 50-70 процентов. Данный товар используется в пищевой промышленности, но не подходит для производства детского питания.

«Из сыворотки со степенью деминерализации 50-70 процентов невозможно производить заменители грудного молока, поскольку в готовой продукции существенно превышено общее содержание минеральных веществ и показателей по каждому отдельному минеральному элементу…», — говорится в пояснительной записке

Если проект постановления примут, Минсельхоз будет контролировать целевое использование и объем поставок сыворотки, которая необходима для производства детских смесей, а также для промышленных испытаний и наладки оборудования. Последнее нужно, чтобы ввести в эксплуатацию новые российские объекты по производству заменителей грудного молока.

Кроме того, Минсельхоз должен будет утвердить на 2022 год разрешенный объем ввоза в Россию сыворотки.

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Впервые продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели экономические санкции против РФ, было объявлено указом президента РФ 6 августа 2014 года. Эмбарго коснулось США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Запрет неоднократно пролонгировался, а в 2016 году под него попали и товары с Украины, присоединившейся к антироссийским ограничениям.

Ранее правительство продлило на год, до 31 декабря 2022 года срок запрета на ввоз в Россию продовольствия из западных стран. Соответствующее постановление вступило в силу 9 октября.

В списке такие товары, как свинина, сало, мясо и субпродукты крупного рогатого скота и домашней птицы, колбасы, рыба и морепродукты, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи и соль.

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