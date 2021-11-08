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В России стартовала акция для школьников «Культурный марафон»

В России стартовала акция для школьников «Культурный марафон»

В России стартовала акция для школьников «Культурный марафон», она продлится до 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта: Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и «Яндекс».

В этом году в рамках акции школьники узнают об истории кинематографа.

Школьники смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями и какие приемы используют, отмечают организаторы. 

Акция призвана познакомить школьников с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски.

# Общество
По материалам: edu.ru

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