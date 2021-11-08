В школах Северной Осетии создадут сборные команды по футболу

В школах Северной Осетии создадут сборные команды по футболу, сообщает ТАСС.

Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло на еженедельном аппаратном совещании в понедельник.

«В каждой школе надо сформировать сборы школы по футболу. Это касается районов в том числе. Необходимо разработать календарь соревнований на приз главы республики. Это будет аналог советского «Кожаного мяча», но другого формата. Если будет необходимо, то зарегистрируем детскую футбольную лигу», – сказал Сергей Меняйло.

Он уточнил, что такая инициатива будет способствовать массовому привлечению детей в данный вид спорта и из них потом будут отбираться спортсмены в футбольную команду республики «Алания». Впоследствии планируется подобным образом развивать и другие виды спорта.

Соревнования сборных команд начнутся весной следующего года.