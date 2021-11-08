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В Швеции призвали запретить майнинг биткоина на территории Евросоюза

В Швеции призвали запретить майнинг биткоина на территории Евросоюза


Регуляторы Швеции считают, что майнинг биткоина и других криптовалют на алгоритме Proof-of-Work помешает стране и Европейскому союзу соблюдать Парижское соглашение по изменению климата.


В совместном заявлении глава Управления финансового надзора Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды Бьорн Райзингер призвали запретить добычу цифровых активов этим "энергоемким способом". 


Чиновники отметили, что при текущей рыночной стоимости криптовалюты приводят к выбросу в атмосферу до 120 млн тонн CO2 в год. Это эквивалентно углеродному следу от 100 млн авиарейсов туда и обратно между Швецией и Таиландом.


По их словам, внимание к теме экологичности майнинга привело к тому, что все больше майнеров изучают возможности использования возобновляемых источников энергии. Из-за доступности и невысоких цен на нее в Скандинавии многие из участников индустрии рассматривают релокацию в регион.


С апреля в Швеции на сотни процентов выросло потребление электроэнергии на майнинг, и в августе показатель достиг 1 ТВт·ч, указали главы ведомств. Они полагают, что использование возобновляемой энергии для добычи криптовалют неразумно.


"Эта энергия срочно необходима для разработки стали, не содержащей ископаемых углеводородов, крупномасштабного производства аккумуляторов и электрификации нашего транспортного сектора", — заявили они.


Тедеен и Райзингер сослались на данные Кембриджского университета. Согласно им, используемой на добычу одного биткоина электроэнергии достаточно, чтобы проехать 1,8 млн километров на электромобиле среднего размера. 


"Существуют и другие методы добычи, которые также можно использовать для биткоина и Ethereum, по оценкам, снижающие потребление энергии на 99,95% при сохранении функциональности", — подчеркнули они.


https://forklog.com/mnogo-shuma-iz-nichego-pochemu-problema-vliyaniya-bitkoina-na-ekologiyu-preuvelichena/

Напомним, американский миллиардер и защитник окружающей среды Том Стейер назвал биткоин угрозой для экологии из-за "огромного потребления" электроэнергии.


Основатель Ark Invest Кэти Вуд, напротив, уверена, что первая криптовалюта со временем станет экологичнее традиционного сектора финансовых услуг.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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