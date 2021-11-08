В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills

В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В нем примут участие ученики 7–11-х классов и студенты колледжей.

«В основе чемпионата Business Skills – проверка предпринимательских навыков школьников и студентов столичных колледжей, на формирование которых направлены в том числе проекты предпрофессионального образования. Участники разрабатывают собственные стартапы, решают реальные кейсы, демонстрируют важное умение работать в команде. На мой взгляд, чемпионат также помогает формировать верные ориентиры тем, что ставит задачу создать не только коммерческие, но и социальные проекты, полезные городу, его жителям», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Победителей и призеров чемпионата определят в пяти номинациях: «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший бизнес-план», «Лучший маркетинг-план» и «Лучший социальный проект».

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый продлится с 15 ноября по 10 января, его участников ждет предпринимательский марафон: сначала будет необходимо пройти онлайн-тест по основам предпринимательской деятельности, а затем решить кейсы, разработанные бизнесменами.

Второй этап начнется 17 января и завершится 28 февраля. Ребята должны разделиться на команды из двух человек и разработать собственные бизнес-проекты в одной из семи сфер: «Производство и инновации», «Торговля и функциональное питание», «ЖКХ и ландшафтный дизайн», «Информационные технологии», «Экология и образование», «Социальный бизнес» и «Сфера услуг». Наставниками участников станут ведущие эксперты бизнес-сообщества.

Третий этап – это публичная защита успешных проектов. Он пройдет с 28 марта по 15 апреля.