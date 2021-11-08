Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills

В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills

В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills

В столице стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

В нем примут участие ученики 7–11-х классов и студенты колледжей.

«В основе чемпионата Business Skills – проверка предпринимательских навыков школьников и студентов столичных колледжей, на формирование которых направлены в том числе проекты предпрофессионального образования. Участники разрабатывают собственные стартапы, решают реальные кейсы, демонстрируют важное умение работать в команде. На мой взгляд, чемпионат также помогает формировать верные ориентиры тем, что ставит задачу создать не только коммерческие, но и социальные проекты, полезные городу, его жителям», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Победителей и призеров чемпионата определят в пяти номинациях: «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший бизнес-план», «Лучший маркетинг-план» и «Лучший социальный проект».

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый продлится с 15 ноября по 10 января, его участников ждет предпринимательский марафон: сначала будет необходимо пройти онлайн-тест по основам предпринимательской деятельности, а затем решить кейсы, разработанные бизнесменами. 

Второй этап начнется 17 января и завершится 28 февраля. Ребята должны разделиться на команды из двух человек и разработать собственные бизнес-проекты в одной из семи сфер: «Производство и инновации», «Торговля и функциональное питание», «ЖКХ и ландшафтный дизайн», «Информационные технологии», «Экология и образование», «Социальный бизнес» и «Сфера услуг». Наставниками участников станут ведущие эксперты бизнес-сообщества.

Третий этап – это публичная защита успешных проектов. Он пройдет с 28 марта по 15 апреля.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Москве завершился форум «Ориентиры детства 3.0»
В Москве завершился форум «Ориентиры детства 3.0»
Подведены итоги всероссийского конкурса волонтерских практик и методических разработок
Подведены итоги всероссийского конкурса волонтерских практик и
Проект «Школьный патент – шаг в будущее!» будет реализовываться в Новосибирской области
Проект «Школьный патент – шаг в будущее!» будет реализовываться в
Школы и детские сады Пермского края получат новое оборудование
Школы и детские сады Пермского края получат новое оборудование
В Курской области стартует VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Курской области стартует VII Открытый региональный чемпионат
В Ульяновской области завершились занятия в Региональной правовой школе
В Ульяновской области завершились занятия в Региональной правовой
К чему рвется одежда: народные приметы
К чему рвется одежда: народные приметы
В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление судебного пристава
В Нижнеудинске мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за оскорбление
Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в Солнечном
Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в
В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей, добывая глину в лесу
В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей,
В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли кастет и электрошокер
В аэропорту Иркутска из багажа двух пассажиров таможенники изъяли
СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома
СберБанк помогает клиентам получить QR-код сертификат из дома

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

В Москве впервые пройдет онлайн-чемпионат бизнес-идей Business Skills
В Татарстане стартовал I Всероссийский чемпионат Soft Skills Russia
Петербургских школьников научат предпринимательству
В столице стартовала этнографическая олимпиада для школьников и студентов колледжей