В Тайшете подрядчик причинил ущерб госфонду недр на 780 тысяч рублей, добывая глину в лесу

В Тайшете подрядчик причинил ущерб государственному фонду недр на 780 тысяч рублей, добывая глину при строительстве дороги. В результате повреждено шесть тысяч квадратных метров плодородного слоя. Об этом сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального ГУ МВД России.

Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация проводила ремонт автомобильной дороги «Тайшет — Шиткино — Шелаево» на участках с 78 по 82 километр и со 102 по 107 километр. При этом строители использовали глину, добываемую на лесном участке.

В ходе прокурорской проверки установлено, что добыча природных ресурсов осуществлялась в отсутствие соответствующей лицензии и договора аренды лесного участка и в нарушение лесного законодательства, законодательства о недрах и лицензирования пользования недрами. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Ход расследования на контроле прокуратуры.