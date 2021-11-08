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В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами марихуаны

В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами марихуаны

На железнодорожном перегоне «Бирюсинка-Тайшет» транспортные полицейские задержали 31-летнего местного жителя, у которого при себе оказалось более 634 граммов марихуаны. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом
сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ - незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет и штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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По материалам: irk

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