В Тайшете транспортные полицейские задержали мужчину с 634 граммами марихуаны

На железнодорожном перегоне «Бирюсинка-Тайшет» транспортные полицейские задержали 31-летнего местного жителя, у которого при себе оказалось более 634 граммов марихуаны. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом

сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ - незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет и штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.