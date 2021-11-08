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В Твери в «Кванториуме» расскажут об истории развития информационных технологий в России

В Твери в «Кванториуме» расскажут об истории развития информационных технологий в России

В Твери в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России пройдет технологическая конференция, посвященная истории развития информационных технологий в России, сообщает ГТРК «Тверь». 

В ходе мероприятия будут представлены доклады ученых и исследователей, организована работа круглого стола.

Детский технопарк «Кванториум» в Твери создан в 2018 году.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» дает возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», – отметил губернатор региона Игорь Руденя.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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