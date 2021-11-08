Валерию Гаркалину пришлось делать срочную операцию

Актер Валерий Гаркалин находится в тяжелом состоянии с коронавирусом. Вот уже более месяца артист находится в тяжелом состоянии из-за ковида. Сегодня стало известно, что Валерию Гаркалину провели экстренную операцию по выкачиванию воздуха из грудной клетки. В грудной клетке 67-летнего актера стал скапливаться воздух, вследствие чего произошло нарушение работы легких, поэтому врачи приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Сообщается, что операция прошла успешно. «6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Было установлено, что у больного случился спонтанный пневмоторакс. Приняли решение экстренно оперировать. В грудной клетке пациента сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 миллилитров лизированной крови», — сообщил источник «КП».Валерий Гаркалин Напомним, в больнице актер находится уже более месяца. Большую часть этого периода Гаркалин проводит в медикаментозном сне. Течение болезни у звездного пациента осложняется серьезными проблемами с сердцем. «Летом папа сделал прививку, как и положено, в два этапа. Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: «Валерий Гаркалин сделал прививку и все равно заболел», широко распространялось. Людей это может насторожить и отпугнуть. Но дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение его самочувствия», — делилась дочь Валерия Борисовича — Ника. И действительно, на счету артиста несколько инфарктов и даже клиническая смерть. «Это было 10 лет назад. Дело в том, что у меня один за другим случились два инфаркта, после чего врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после этого сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах. Меня трудно застать дома», — шутил он в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.