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Валерию Гаркалину провели экстренную операцию

Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
В грудной клетке артиста скопился воздух67-летнему актеру Валерию Гаркалину провели экстренную операцию. Об этом сообщает KP.ru.6 ноября Гаркалину стало хуже, поэтому врачи осмотрели артиста, провели все жизненные показатели и установили, что у него случился спонтанный пневмоторакс (скопление воздуха или газов в грудной клетке, — прим. WomanHit.ru).«Было принято решение экстренно оперировать пациента. В грудной клетке был сделан небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг в плевральную полость. Дренаж подключили к специальному аппарату, который откачал скопившийся в грудной полости воздух, а также 300 мл лизированной крови», — рассказал источник в здравоохранении.Хирургическое вмешательство прошло успешно, жизненные показатели Валерия нормализовались, однако его состояние по-прежнему остается тяжелым. Актер находится в реанимации, подключенный к ИВЛ и ЭКМО.Напомним, 2 октября Гаркалина доставили в больницу в Коммунарке с COVID−19 с 25-процентным поражением легких. С каждым днем знаменитости становилось хуже, и поражение увеличилось до 75—85 процентов, вследствие чего его перевели в реанимационную палату, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату, который снабжает кровь Валерия кислородом. Позже артисту сделали трахеостомию — подключили аппарат ИВЛ через трубку в трахее. На время состояние звезды улучшилось, однако у него начался сепсис, и Гаркалину сделали переливание крови.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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