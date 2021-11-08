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Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в Солнечном

Вандалы испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в Солнечном

Неизвестные испортили игровую площадку в Парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный. Вандалы вырвали несколько канатов из детского комплекса, сломали качели, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Марина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска:
— Повреждения обнаружили сотрудники МКУ «Городская среда», которые занимаются содержанием этого пространства. Сейчас деформированные конструкции сняли и отправили на хранение, подрядная организация заменит элементы. К большому сожалению, подобные инциденты случаются. Летом вандалы «отличились», например, в Лисихинском парке. Сейчас мы также подготовили соответствующее заявление в полицию. Надеемся, что виновные будут найдены.

Сейчас просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Все материалы передадут в правоохранительные органы. 

Благоустройство Парка семейного отдыха в Солнечном было завершено в этом году. Особенностью парка является интеграция в существующий ландшафт. На территории сохранены деревья, которые в 1970-х годах высадили первые жители Солнечного. При отделке максимально использованы природные материалы. При этом применены современные технологии: разноуровневое освещение, газоны на геотехнических решетках. Есть специализированная площадка для выгула и тренировки собак, а также специальные урны и ящики для дог-пакетов.

Предыдущая новость по этой теме:

В Солнечном открылся Парк семейного отдыха

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По материалам: irk

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