Владимир Пресняков потратил миллион ради голодовки в итальянском санатории

53-летний музыкант Владимир Преняков с 39-летней женой Натальей Подольской побывали в детокс-центре в Италии, где артисту удалось сбросить 3 кг за пять дней. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились на ноябрьские праздники за границу. А вот Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская уже успели побывать в Европе. Две недели назад они вернулись домой. Супруги отдыхали в Италии, где они проходили обследование и программу детокса в одном из элитных оздоровительных центров. Отдохнувший и посвежевший Владимир Пресняков похвастался каналу НТВ: за пять дней они с супругой настолько расслабились, что теперь он чувствует себя отлично, будто заново родился. Главное достижение артиста – он похудел на три килограмма. Во время отдыха врачи держали его на голодном пайке, так что ему удалось немного скинуть вес. За пять дней пребывания в санатории Пресняков заплатил 15 тысяч евро (это около 1 миллиона 232 тысяч рублей).Владимир Пресняков и Наталья Подольская В стоимость входило не только проживание в императорском полулюксе, но и различные спа-процедуры. Пресняков и Подольская принимали ванны с минеральной водой, их обмазывали лечебной грязью, им ежедневно делали массаж. Преснякову специалисты заявили, что у него избыточный вес, поэтому ему надо срочно худеть. Для исполнителя составили специальное диетическое меню, здоровую еду готовили всемирно известные повара. Они кормили Владимира изысканными блюдами, украшенными еловыми ветками и шишками, а также зеленью, семенами и фруктами. По словам Подольской, муж умолял ее поделиться с ним хотя бы десертом. Но Наталья была непреклонна. Тем более, что к каждому столу был приставлен специальный сотрудник санатория, который следил, чтобы пациенты не съели лишнего.Владимир Пресняков и Наталья Подольская Кстати, Пресняков и Подольская очень любят выбираться всей семьей в отпуск. В этом году Наталья летала на отдых в среднем каждый месяц. В конце апреля артистка и ее муж Владимир Пресняков отправились на Мальдивы - это было первое большое путешествие для Ивана, младшего сына артистов. В июне супруги отдыхали в Турции, в июле звездное семейство побывало в Греции. В августе Наталья с детьми отдохнула в Египте, в Хургаде. В сентябре супруги отправились в Испанию, а в октябре - в Италию. А сейчас артисты с детьми снова отдыхают в Египте.