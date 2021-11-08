Власти Подмосковья объяснили, кому не заблокируют транспортные карты

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:51 Автор: Иван Рощепий

С 8 ноября в Московской области приостановят действие транспортных социальных карт для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом ограничение не коснётся тех, кто привился от коронавируса, сообщается на странице правительства региона в Instagram, передаёт телеканал «360».

Ранее президент Владимир Путин на фоне сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Глава государства также отметил, что региональные власти вправе продлить вынужденные выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки. Такой возможностью воспользовались пять субъектов, при этом во многих регионах не стали продлевать нерабочие дни, но сохранили некоторые ограничения или ввели новые.

В пяти регионах продлен режим нерабочих дней

В частности, в Москве и Подмосковье с понедельника посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, а также спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек. Для лиц старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, водится режим самоизоляции.

Однако соцкарты не будут блокировать тем, кто уже привился или переболел в течение последних шести месяцев, уточнили в подмосковном правительстве.

После вакцинации от коронавируса карта опять заработает. Сведения о прохождении процедуры будут оперативно передаваться из Минздрава Подмосковья.

Вместе с тем, если прививка предполагает две инъекции, то карту разблокируют уже после первого укола, сообщила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

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