Власти продолжают ликвидацию последствий авиакатастрофы Ан-12 вблизи Пивоварихи

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева к ликвидации последствий авиакатастрофы и для оказания содействия экспертам привлечены силы профильных региональных ведомств. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области обеспечивает проезд к месту авиакатастрофы. Проезд по региональным дорогам и просеку в лесу к месту падения самолёта регулярно чистят усиленные дорожные машины, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Идет вывоз обломков разбившегося самолета Ан-12. Их доставляют на территорию международного аэропорта Иркутск. 7 ноября вывезены четыре двигателя и лопасти самолета, проведена санитарная обработка территории крушения на площади 200 квадратных метров. 8 ноября планируют вывезти оставшиеся обломки Ан-12.

Максим Лобанов, министр транспорта и дорожного хозяйства региона:

— Обломки самолёта будут изучать эксперты Международного авиационного комитета. Они выяснят точную причину авиакатастрофы. Сейчас в Иркутске даже днем стоят минусовые температуры. Поэтому министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области договорилось с одной из авиакомпаний о предоставлении ангара. В нём будут обеспечены более комфортные условия работы экспертов.

Перевозку обломков с места авиакатастрофы в ангар выполняет Дорожная служба Иркутской области. Задействовано 11 человек и 11 единиц техники. Это два автокрана, три кран-бортов, самосвал, экскаватор-погрузчик, минипогрузчик, КАМАЗ с полуприцепом и вахтовая машина, которая перевозит дорожных рабочих. Также привлечена дополнительная бригада для ручной погрузки мелких деталей разбившегося самолёта.

По завершению следственных мероприятий фрагменты самолёта будут переданы собственнику — белорусской авиакомпании «Гродно» — для утилизации. После вывоза фрагментов Ан-12 министерство лесного комплекса Иркутской области проведёт рекультивацию почвы на месте авиакатастрофы.

Также по поручению Игоря Кобзева министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области занимается встречей и размещением родственников экипажа, погибшего в авиакатастрофе. Известно, что в Иркутск уже прибыли двое сыновей командира разбившегося воздушного судна. Их разместили в одной из гостиниц города. С родственниками погибших работает специалист-психолог.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно» 3 ноября пропал с радаров в 19:47 местного времени, уходя на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Иркутска. Воздушное судно следовало из Якутска. На его борту находилось девять человек, это граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Все они погибли. Подробнее о происшествии — читайте в сюжете.

На месте крушения Ан-12 вблизи Пивоварихи продолжаются следственные действия

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