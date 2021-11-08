Власти РФ поддержали идею приравнять майнинг к предпринимательству

Представители нескольких министерств поддержали инициативу по урегулированию майнинга как вида предпринимательской деятельности. Об этом сообщают "Известия".

В Минэкономразвития уверены, что признание майнинга предпринимательством позволит облагать налогом доходы от добычи криптовалют. Сейчас министерство обсуждает регулирование этой деятельности с бизнесом.

"Это как раз та сфера, в которой и государство может получить свою выгоду в виде налогов, и люди могут легализовать доходы, крупный бизнес также все больше интересуется этим", - заявил замглавы департамента развития цифровой экономики министерства Алексей Минаев.

Признание майнинга предпринимательской деятельностью поддерживают и в Минэнерго. В ведомстве полагают, что пользователь должен сообщать о характере потребляемой нагрузки на электросистему на этапе присоединения к ней.

В Минфине заявили, что связанные с майнингом вопросы необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере цифровых валют.

В ЦБ же идею по урегулированию добычи криптовалют не поддерживают, поскольку регулятор выступает против любых "инициатив, способствующих появлению денежных суррогатов". В центробанке не раз именно к таковым причисляли биткоин.

На данный момент майнинг в России не запрещен и его четкое регулирование не прописано.

Ранее с идеей зарегистрировать добычу криптовалют как вид предпринимательства выступал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В октябре с аналогичным предложением к правительству обратился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который пожаловался на рост потребления электроэнергии из-за "подпольных майнеров". Предприниматели Иркутской области предложили разработать специальные тарифы на электричество для лиц, занимающихся добычей криптовалют.

В октябре в Минэнерго заявили, что майнеры не будут потреблять электроэнергию по тарифам для населения.