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"Воруешь и гребёшь у авторов": Успенской пригрозили судом, обвинив в неуплате налогов

"Воруешь и гребёшь у авторов": Успенской пригрозили судом, обвинив в неуплате налогов

67-летняя Любовь Успенская попала в громкий скандал после того, как актриса Наталья Лапина обвинила певицу в том, что она якобы не получила за собственный хит "По полюшку" ни копейки авторских. Женщина пригрозила звезде шансона судом, сообщает "Собеседник".

"Успенская, не трогай мою песню. Тебе её запрещено петь с 14 сентября 2021 года. Но ты нарушаешь все запреты. И за это пойдёшь под суд!" - заявила Лапина.

По словам Натальи, отношения с певицей у нее ухудшились, как только она впервые потребовала свои авторские. 

"Ты, [матерное слово], доиграешься!" – кричала мне в трубку Успенская. После этого я её заблокировала. Не позволю со мной так разговаривать! Я отвечу тем, что отправлю твой американский паспорт в налоговую CША, где ты не платишь налоги, но воруешь и гребёшь у авторов в России. Но и в России ты, королева русского шансона, налогов не платишь, так как ты у нас – американка", - сказала Лапина.

Как отмечает Лапина, она не предоставляла Успенской никаких прав на композицию "По полюшку" - певица якобы имеет право только на ее неэксклюзивное исполнение.

"Я ваших угроз убийства не боюсь. Ты – просто фальшивка (это тебе в ответ на то, что полила меня грязищей на НТВ). Видимо, не зря я семь лет училась на психолога, очень помогает бороться с лживыми мошенниками. <...> У меня есть договор, где все наши права чётко прописаны. Я не исключаю, что они подделали мою подпись", - говорит Лапина.

Как писал NEWSTES, ранее в окружении певицы рассказали, что Любовь Успенская отправила дочь в клинику.

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По материалам: uposters.ru

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