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Вузам в восьми муниципалитетах Приангарья рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения

Вузам, находящимся в муниципальных образованиях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения до 14 ноября. Соответствующие изменения в указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства.

Игорь Кобзев:
— Оперштаб продлил каникулы школьников до 14 ноября в восьми муниципалитетах: Иркутске, Ангарском городском округе, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске, Жигаловском районе. В этих территориях большой прирост заболевших ковидом. Поэтому, если в данных муниципалитетах есть вузы, им рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Все эти вопросы мы согласовали с главами территорий и министерством образования региона. Изменения внесены в указ, который я сегодня подписал.

Указ о продлении каникул губернатор подписал 7 ноября. Кроме того, с 8 ноября в регионе продлится и расширится действие QR-кодов. Теперь их будут требовать при входе не только в ТРЦ, но в организации общепита, музеи, зоопарки, кинотеатры, театры, иные развлекательные организации, организации торговли непродовольственными товарами, фитнес-центры.

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По материалам: irk

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