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Взяла и предложила: звезды, которые сами позвали под венец мужчин

Взяла и предложила: звезды, которые сами позвали под венец мужчин
Смело берем пример с селебритисАбсолютное большинство женщин ждет от своей второй половинки заветное предложение руки и сердца, однако сегодня представления об этом событии немного меняются, не в последнюю очередь благодаря звездам, на которых мы смотрим и с которых берем пример. Мы собрали смелых артисток, которые не стали ждать у моря погоды и сделали предложение своим любимым мужчинам.Виктория БекхэмБывшая участница культовой поп-группы увидела своего будущего мужа на одном из матчей. Виктория выступала в перерыве игры, а после мероприятия ей захотелось познакомиться со звездой, о которой говорили все вокруг — с Дэвидом Бекхэмом. По словам Виктории, это была любовь с первого взгляда. Певица не растерялась и оставила футболисту свои контакты, тем самым намекнув, что была бы не против продолжить знакомство. Уже через несколько лет влюбленный сыграли пышную свадьбу, а инициатива в который раз исходила от напористой Виктории.
Синди КроуфордВ начале 90-х супермодель была замужем за голливудским красавчиком Ричардом Гиром. Несмотря на завидного мужа, Кроуфорд никогда не отказывалась от новых знакомств, в том числе и с мужчинами. Одним из ее друзей стал бизнесмен Рэнди Гербер. Когда Синди тяжело переживала развод с Гиром, Гербер оказал ей неоценимую психологическую поддержку. Постепенно дружба переросла в большое чувство. Кроуфорд не стала ждать, когда новый мужчина сделает ей предложение, и решила в один прекрасный день сделать это сама. Модель пошла даже дальше — заявила Рэнди, что хочет от него детей. Так, мечта о большой семье осуществилась и сегодня подиумы покоряет уже дочь Кроуфорд, пока мама наслаждается семейной идиллией.
Анджелина ДжолиО бойком нраве Джоли ходят легенды. Ее романы всегда были такими громкими, что не обратить внимание на новую романтическую увлеченность звезды не могли не только поклонники, но и простые зрители. Чуть ли не единственным мужчиной, который смог на некоторое время укротить пыл актрисы, стал Бред Питт, с которым Джоли познакомилась на съемках фильма. Роман развивался очень стремительно, свадьба была лишь вопросом времени. Анджелина подошла к этому важному событию весьма оригинально: не став дожидаться сюрприза от Питта, она сама протянула будущему мужу симпатичную коробочку с кольцом. Питт не смог отказаться.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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