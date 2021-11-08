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За Никиту Преснякова заступился младший брат

За Никиту Преснякова заступился младший брат
Певец Никита Пресняков провально выступил на шоу. В минувшие выходные Никита Пресняков и Наталья Забияко попали в число претендентов на вылет из шоу «Ледниковый период». Пара исполнила на льду страстное танго, которое понравилось членам жюри меньше выступлений других пар. Теперь сын Кристины Орбакайте сможет продолжить участие в проекте Первого канала только в том случае, если его поддержат телезрители. Стоит отметить, что Пресняков изначально был одним из лидеров проекта. Он обладает хорошей физической подготовкой и артистизмом, чтобы исполнять сложные задумки хореографов шоу. Артист не жалеет себя и продолжает тренироваться, несмотря на недавно полученную травму. После последнего выступления Никита честно признался, что не совсем понял, почему их пару признали одной из худших. «Старались как могли, но в итоге мы в номинации на выбывание», — поделился эмоциями певец.
Никита Пресняков и Наталья Забияко Никиту уже поддержала звездная мама, которая в Сети призналась, что уже поучаствовала в голосовании, подарив заветные баллы сыну. Позже в поддержку Преснякова выступил и его младший брат — Дени Байсаров. Он призвал публику активнее голосовать за пару, которая оказалась на грани провала. «Друзья! Мой брат и его партнерша нереально откатали на «Ледниковом периоде», но теперь им нужны ваши голоса. Отправляйте смс, чтобы увидеть еще больше крутых номеров от них», — написал Байсаров в Инстаграме. Между прочим, последний выпуск ледового шоу позволил Ксении Бородиной избавиться от титула главного аутсайдера проекта. В этот раз она сорвала овации зрителей и получила достаточное количество баллов, чтобы третий раз подряд не стать номинантом на вылет. Кстати, ведущая «Дома-2» уверена, что на результатах её участия в проекте сказывается предвзятое отношение судей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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За Никиту Преснякова заступился младший брат

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