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Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад

Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад

За прошлую неделю в Иркутской области зарегистрировано 13 674 случая заболевания ОРВИ. 44% заболевших — дети до 14 лет. Заболеваемость пошла на спад, отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется охватить прививками 60% жителей области. На сегодняшний день привито более 608 тысячи человек. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная).

В соответствии с изменениями Минздрава РФ разрешена одновременно вакцинация от COVID-19 и гриппа. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске прививку от гриппа можно поставить в прививочных пунктах в Сибэкспоцентре, ТРЦ Mega Home и ТРЦ «Яркомолл». Для вакцинации необходим паспорт, СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).

Где поставить прививку от гриппа и COVID-19, читайте в материале IRK.ru.

Предыдущая новость по этой теме:

22 887 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

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По материалам: irk

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Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад
Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области пошла на спад

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