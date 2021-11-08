Жанна Шамалова рассказала о скандальном разводе с "бывшим зятем Путина" Кириллом Шамаловым

Вадим Карасев

В начале лета в прессе появились слухи о разводе 39-летнего предпринимателя и бывшего предполагаемого зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова (раньше он был женат на Катерине Тихоновой, которую в прессе называют дочерью президента) с его нынешней супругой, 44-летней Жанной. Расставание получилось очень скандальным: Кирилл заявил, что Жанна выходила за него замуж исключительно из меркантильных соображений, и обратился в суд, чтобы признать их брак недействительным. Пока в СМИ множились слухи о реальных причинах расставания пары, сами Шамаловы несколько месяцев хранили молчание. Теперь же Жанна наконец решилась на откровенный разговор с Ксенией Собчак в рамках ее YouTube-шоу "Осторожно: Собчак". В этой беседе она впервые поделилась своей версией разрыва с мужем, рассказала, как он хочет лишить ее еще не рожденной дочери, которую вынашивает суррогатная мать, а также вспомнила, с чего начинался их роман.





О начале романа с Кириллом Шамаловым

Мы женились по большой любви, а до этого дружили много лет. Нас представили общие знакомые в Монте-Карло. Это был какой-то бал или какое-то красивое мероприятие. Прошло много лет. Я развелась (до Шамалова Жанна была замужем за бывшим заместителем главы департамента здравоохранения по строительным вопросам мэрии Москвы Сергеем Волковым. — Прим. ред.). Будучи в Монако, мы опять встретились, это было где-то за год до брака. Мы стали общаться, у нас были общие интересы и друзья. Кирилл на тот период тоже был не женат.

В какой-то момент он приехал в Лондон, мы пошли с друзьями в ресторан, и он меня спросил: "Скажи, чего ты хочешь?". Я сказала: "Я хочу замуж и очень хочу еще ребенка". Потому что возраст у меня уже был ближе к сорока, и мой сын уже вырос (сын от брака с Сергеем Волковым. — Прим. ред.), и для меня это очень важно. Он ответил: "Я тебя услышал". Наши отношения начались через несколько месяцев, когда он вернулся ко мне и спросил: "Рассматриваешь ли ты нас как пару?". Я ответила, что, конечно, да. Наши отношения развивались стремительно. Это была очень красивая история любви. Мне кажется, у нас были чувства изначально. Мой муж молодой, красивый, очень умный и образованный человек, с которым интересно. Влюбиться в такого очень легко.





Кирилл и Жанна Шамаловы

О первых проблемах в браке

В июне, когда наш ребенок уже достиг четырех месяцев внутриутробного развития, мой муж сообщил, что мы не можем афишировать, что его носит суррогатная мать, поэтому мне лучше уехать из Москвы. Он отправил меня на остров Сен-Бартелеми вместе с моей сестрой и сказал, что приедет к нам через пару недель. Когда через две недели я поняла, что мой муж не приезжает, я спросила, что происходит. Из разговора с персоналом я поняла, что он не ночует дома. Это меня встревожило, и я взяла первый билет на самолет и прилетела домой. Я сообщила ему, что дома и что нам нужно поговорить. Человек не приходил ночевать домой трое суток.

Через три дня он появился и был не совсем трезв. Мы поговорили, и он сообщил мне, что у него есть другая женщина, но он закроет этот вопрос, потому что у нас семья и мы ждем ребенка. Это не Алена Гаврилова (бывшая супруга певца Эмина Агаларова. — Прим. ред.). Как оказалось позже, это совсем другой человек. Его видели с Аленой несколько раз, но вся эта история была для того, чтобы отвести взгляд с другого человека. Это Нелли Давыдова (основательница лаборатории успеха Success Lab. — Прим. ред.), и у нее трое детей. Судя по всему, у них активно развиваются отношения, и мой муж этого не скрывает. Я знаю, что он уже познакомил ее со всеми друзьями и со всем своим офисом.





Жанна Шамалова

О расставании с мужем

После того, как мы поговорили и он пообещал закрыть всю эту историю, он просто перестал приходить домой. Он пропадал на два-три дня, просто приходил переодеться и снова уходил. Это был месяц ада, я не понимала, что происходит. В какой-то момент я ему сказала, что больше так не могу. Я приняла решение, что больше не могу находиться в такой атмосфере, и уехала к себе на квартиру. Потом он позвонил мне и сообщил, что мне надо отказаться от ребенка, а также прислал от своих юристов заявление, которое я должна была подписать. На следующее утро, когда я спустилась к своей машине на парковку, охрана рассказала мне, что ночью приехали три человека с ножами и порезали мне колеса. Я понимала, что ситуация накаляется и мне, наверное, надо уехать из страны, потому что это уже небезопасно. Не сказав об этом мужу, я улетела первым рейсом в Монако к своему сыну.





Кирилл и Жанна Шамаловы

О переменах в муже и угрозах

Я не могу утверждать, что все это (речь об угрозах. — Прим. ред.) делал мой муж. Я понимаю, что он находится под влиянием каких-то людей, потому что я выходила замуж за доброго и порядочного человека. Я думаю, что за последние четыре месяца он даже не узнает сам себя. И я убеждена, что он находится под влиянием кого-то или чего-то, кому это нужно: чтобы мы разошлись, чтобы у меня отняли ребенка. Я сделала эти выводы, потому что четыре месяца он со мной не общался и везде меня заблокировал. И как-то он позвонил мне ночью и был в плохом состоянии. Он сказал, что очень меня любит и хочет, чтобы я вернулась домой. Он сказал, что любит моего сына, мою семью и сестру, а также попросил прощения за все, что сделал. Он сказал, что не узнает сам себя. Это было в начале октября. На следующий день, когда я ему позвонила, у него было уже другое настроение. Он сообщил, что действительно сожалеет о том, что мне приходится испытывать такой стресс. Сказал, что я хорошая жена, и он не хочет меня обижать, но мы идем по протоколу: "Ты не являешься матерью нашей дочери". На мой взгляд, человек все же пребывает под влиянием новых друзей.





Про новых друзей Кирилла Шамалова и "брачную аферистку"

У меня были друзья в Лондоне: муж и жена, которых я познакомила с Кириллом. В результате этот друг стал близким другом моего мужа. Сейчас Кирилл помогает ему с новыми проектами, и они 24 часа в сутки вместе. Этот человек и познакомил Кирилла с этой мадам (речь о Нелли Давыдовой. — Прим. ред.). Мне позвонил этот друг и сообщил, что мне лучше согласиться, что я брачная аферистка, и отказаться от ребенка. За это я могу получить какое-то материальное вознаграждение. Мы подали возражение на 600 страницах, у меня есть фотографии с мужем, где мы целуемся, и это селфи каждые четыре дня. В иске указано, что я выходила замуж состоятельным человеком, что у меня есть бизнес, который я веду на протяжении десяти лет, что у меня достаточно много имущества и регулярный доход. Но когда мы с Кириллом заключали брак, то по его инициативе подписали брачный контракт. Я прекрасно понимала, что у него серьезный капитал и серьезный бизнес, к которым я не хотела иметь никакого отношения.





О пропаже суррогатной матери

На 39-й неделе беременности она исчезла, и мне пришлось написать заявление в органы, чтобы они нам помогли с розыском суррогатной матери. В заявлении мы (Жанна и ее команда адвокатов. — Прим. ред.) написали, что разыскиваем человека, который пропал. Написали, что надеемся на их помощь (помощь Следственного комитета. — Прим. ред.) и поддержку, потому что человек пропал бесследно, и мы ничего не знаем. Я надеюсь, они откликнутся на наше заявление, и у нас будет шанс найти человека, потому что я очень беспокоюсь о состоянии здоровья ее и ребенка, ведь она вот-вот должна родить. В полицию мы заявление пока не подавали, пошли немного другим путем. Я не могу связаться со своим мужем, он не отвечает и везде меня заблокировал. А представитель фирмы, к которой я обратилась, объяснил мне, что Кирилл Николаевич (Шамалов. — Прим. ред.) забрал суррогатную мать. В своем заявлении он написал, что предложил суррогатной матери гонорар в 10 миллионов рублей и полностью берет на себя ответственность за последующие роды и регистрацию ребенка. Как мне объяснили, он очень боится, что я подам на алименты. Но могу заверить, что здесь речь не в деньгах. Мы планировали этого ребенка, и я, безусловно, хочу воспитывать свою дочь.





Яна Марковская