Жириновский предложил сократить смену врачей из «красной зоны»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

22:43 Автор: Жанна Звягина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил сократить рабочие смены врачей в COVID-отделениях больниц до четырех часов. Депутат также считает необходимым направить им на помощь студентов медицинских вузов.

«Врачи измучены. Мне жарко в одном пиджаке, а они в комбинезонах и прорезиненных перчатках. Врачи не могут попить воды, сходить в туалет, а из-за этого идет отравление организма. Они в тяжелейшем положении, испытывают большой стресс и получают ущерб здоровью», — написал политик.

Жириновский заметил, что, несмотря на то, что врачам повысили зарплату, «здоровья это не прибавляет». «Поэтому работа должна быть сменной — по четыре часа. Дежурить сутками невозможно», — считает он.

«Нужно привлечь на работу в „красную зону“ студентов медицинских вузов. Если они откажутся — то они выбрали не ту профессию. А те, кто пойдут — из них получатся хорошие врачи», — добавил депутат.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы заявил, что доплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут производиться независимо от длительности пандемии. По его словам, надбавки за работу врачам, работающим в «красной зоне», — это безусловное обязательство государства.

#коронавирус

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