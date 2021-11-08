Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн

Основательница пирамиды OneCoin Руджа Игнатова приобрела роскошный пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн). Об этом стало известно в ходе судебного процесса над ее юристом Мартином Брейденбахом, сообщает BBC.

17 сентября 2021 года в Германии он предстал перед судом по обвинению в отмывании денег за перевод в 2016 году 20 млн евро для финансирования покупки элитной недвижимости для Игнатовой.

Сделка была совершена через зарегистрированную на острове Гернси компанию Aquitaine Group.

Согласно BBC, когда в августе 2016 года заключался договор, финансовый регулятор как минимум одной европейской страны уже опубликовал предупреждение касательно схемы OneCoin.

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За несколько месяцев до покупки Игнатова признала себя виновной в мошенничестве с банкротством металлургического завода в Германии. Но об этом не было широко известно, отметили журналисты.

Сделку по покупке недвижимости сопровождала юридическая компания Locke Lord. Происхождение 20 млн евро вызвало у нее вопросы, однако связанные с Игнатовой фирмы прошли комплаенс-проверку. После этого Locke Lord приступила к покупке апартаментов совместно с Aquitaine Group. Агентом выступила Knight Frank.

Конечным владельцем квартиры стала также зарегистрированная на Гернси Abbots Property Limited.

По словам очевидцев, пентхаус с четырьмя спальнями и бассейном украшали работы известных художников, включая Энди Уорхола. Специалисты фирмы Private Eye подсчитали, что в апартаментах находились произведения искусства стоимостью £500 000, приобретенные в лондонской галерее Halcyon. Где они находятся сейчас, неизвестно.

Картина "Красный Ленин" Уорхола над камином в пентхаусе на проспекте Knight Frank от 2019 года. Данные: BBC.

В том же доме Abbots House Limited принадлежит другая квартира с двумя спальнями, также купленная в 2016 году за £1,9 млн. В комментарии изданию бывший швейцар заявил, что в ней проживали телохранители Игнатовой.

Он также рассказал, что основательница OneCoin очень мало жила в пентхаусе. После ее исчезновения в октябре 2017 года квартиру посещали брат Константин Игнатов и начальник службы безопасности OneCoin Франк Шнайдер, пишет BBC.

Первого арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса в 2019 году. Шнайдера задержали во Франции в апреле 2021 года по запросу властей США.

В ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал виновным в отмывании $400 млн юриста OneCoin Марка Скотта. Его также лишили адвокатской лицензии.

Напомним, в августе 2021 года 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинили в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.