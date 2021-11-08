Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн

Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн

Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн


Основательница пирамиды OneCoin Руджа Игнатова приобрела роскошный пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн). Об этом стало известно в ходе судебного процесса над ее юристом Мартином Брейденбахом, сообщает BBC.


17 сентября 2021 года в Германии он предстал перед судом по обвинению в отмывании денег за перевод в 2016 году 20 млн евро для финансирования покупки элитной недвижимости для Игнатовой.


Сделка была совершена через зарегистрированную на острове Гернси компанию Aquitaine Group.


Согласно BBC, когда в августе 2016 года заключался договор, финансовый регулятор как минимум одной европейской страны уже опубликовал предупреждение касательно схемы OneCoin.


https://forklog.com/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro/

За несколько месяцев до покупки Игнатова признала себя виновной в мошенничестве с банкротством металлургического завода в Германии. Но об этом не было широко известно, отметили журналисты.


Сделку по покупке недвижимости сопровождала юридическая компания Locke Lord. Происхождение 20 млн евро вызвало у нее вопросы, однако связанные с Игнатовой фирмы прошли комплаенс-проверку. После этого Locke Lord приступила к покупке апартаментов совместно с Aquitaine Group. Агентом выступила Knight Frank.


Конечным владельцем квартиры стала также зарегистрированная на Гернси Abbots Property Limited.


По словам очевидцев, пентхаус с четырьмя спальнями и бассейном украшали работы известных художников, включая Энди Уорхола. Специалисты фирмы Private Eye подсчитали, что в апартаментах находились произведения искусства стоимостью £500 000, приобретенные в лондонской галерее Halcyon. Где они находятся сейчас, неизвестно.


Картина "Красный Ленин" Уорхола над камином в пентхаусе на проспекте Knight Frank от 2019 года. Данные: BBC.

В том же доме Abbots House Limited принадлежит другая квартира с двумя спальнями, также купленная в 2016 году за £1,9 млн. В комментарии изданию бывший швейцар заявил, что в ней проживали телохранители Игнатовой.


Он также рассказал, что основательница OneCoin очень мало жила в пентхаусе. После ее исчезновения в октябре 2017 года квартиру посещали брат Константин Игнатов и начальник службы безопасности OneCoin Франк Шнайдер, пишет BBC.


Первого арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса в 2019 году. Шнайдера задержали во Франции в апреле 2021 года по запросу властей США.


В ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал виновным в отмывании $400 млн юриста OneCoin Марка Скотта. Его также лишили адвокатской лицензии. 


Напомним, в августе 2021 года 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинили в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Тела погибших при крушении Ан-12 под Иркутском вывезут за счет собственника самолета
Тела погибших при крушении Ан-12 под Иркутском вывезут за счет
Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн
Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5
TradingView выпустил NFT-карты Таро для трейдеров
TradingView выпустил NFT-карты Таро для трейдеров
Патч для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X | S снова больше других по размеру
Патч для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X | S снова больше
СМИ: Российские ритейлеры получают минимальные поставки Xbox Series X | S
СМИ: Российские ритейлеры получают минимальные поставки Xbox Series X
Разработчики Back 4 Blood опубликовали планы пострелизной поддержки
Разработчики Back 4 Blood опубликовали планы пострелизной поддержки
Показали геймплей Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио
Показали геймплей Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио
Давид Манукян до сих пор тоскует по Ольге Бузовой
Давид Манукян до сих пор тоскует по Ольге Бузовой
Анфиса Чехова шокировала своей реальной внешностью
Анфиса Чехова шокировала своей реальной внешностью
Николай Басков поругался с Сергеем Лазаревым
Николай Басков поругался с Сергеем Лазаревым
Анна Семенович поделилась отпускными кадрами в купальнике, демонстрируя пышные формы
Анна Семенович поделилась отпускными кадрами в купальнике,

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника
В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника

Еще по теме

Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin
Журналистка из Москвы ушла в храм и пропала
Самый дорогой пентхаус в Москве продается за 3,6 миллиардов рублей
Дядя Башара Асада предстал перед французским судом по делу о коррупции