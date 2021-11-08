Зубы мудрости: нужно ли их удалять

Метод диагностики и удаления зубов мудрости или, как их еще называют, восьмерок

Как правильно реабилитироваться после удаления зуба мудрости

Что нельзя делать после удаления зуба мудрости

Самыми проблемными зубами, которые имеют три корня, являются зубы мудрости. Узнайте, какой существует метод диагностики и нужно ли их вообще удалять.Есть различные методы диагностики зубов. Самым эффективным является – ортопантомограмма. По сути, это полноразмерный снимок всей челюсти. С его помощью можно увидеть ее общее состояние и зубов в целом.Существуют ситуации, из-за которых нужно будет обязательно удалить зуб мудрости.В некоторых случаях им мало места в челюсти и они начинают подвигать соседний зуб к середине. Это ведет к их искривлению и нарушается правильный прикус.Бывает такое, что восьмерки очень неудобно растут, их сложно чистить по утрам. Вследствие чего на них появляется кариес. Он начинает быстро распространяться по всему зубу. В этом случае нужно немедленно обратиться к стоматологу.Бывает также, что неправильно расположенные зубы мудрости могут расти во внутрь неба или в сторону языка. Из-за этого могут появиться небольшие ранки, перерастающие в язвы и различные заболевания.Из-за прорезывания зуба мудрости может беспокоить мигрень и неприятные ощущения в ушах, иногда повышается температура тела, возникает слабость. Это неприятные симптомы, поэтому стоит удалить восьмерку.Указанные проблемы могут быть как с верхними, так и с нижними зубами. Самое главное — как можно скорее обратиться к хорошему стоматологу.Чтобы рана затягивалась, нужно примерно минут через 20 убрать вату, которую оставили после операции.2 часа необходимо ничего не есть и не пить.В первый день нужно жевать на другую сторону ротовой полости, чтобы еда не попадала в открытую рану.Можно делать легкие обеззараживающие ванны для рта и зубов.Если перед операцией десна была воспаленной или болел зуб, врач выпишет лечебные препараты.В первый день не рекомендуется чистить зубы, чтобы не повредить ранку. А начиная со второго важно по утрам умываться привычным способом, чтобы микробы не попали в воронку, оставшуюся от восьмерки.Нужно второй раз прийти на осмотр к врачу, чтобы посмотреть, как проходит заживление.Пить горячее, ходить в баню или спортзал.Лезть к ранке языком или зубочисткой — это может нарушить процесс заживления, особенно в первые дни.Нельзя это место чем-то нагревать. Наоборот, необходимо прикладывать холод, чтобы уменьшить боль.Это довольно простые правила, но именно они хорошо и эффективно помогут заживлению и уменьшат возможные осложнения.