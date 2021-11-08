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Зубы мудрости: нужно ли их удалять

Зубы мудрости: нужно ли их удалять

Самыми проблемными зубами, которые имеют три корня, являются зубы мудрости. Узнайте, какой существует метод диагностики и нужно ли их вообще удалять.

Метод диагностики и удаления зубов мудрости или, как их еще называют, восьмерок




Есть различные методы диагностики зубов. Самым эффективным является – ортопантомограмма. По сути, это полноразмерный снимок всей челюсти. С его помощью можно увидеть ее общее состояние и зубов в целом.
Существуют ситуации, из-за которых нужно будет обязательно удалить зуб мудрости.
В некоторых случаях им мало места в челюсти и они начинают подвигать соседний зуб к середине. Это ведет к их искривлению и нарушается правильный прикус.
Бывает такое, что восьмерки очень неудобно растут, их сложно чистить по утрам. Вследствие чего на них появляется кариес. Он начинает быстро распространяться по всему зубу. В этом случае нужно немедленно обратиться к стоматологу.
Бывает также, что неправильно расположенные зубы мудрости могут расти во внутрь неба или в сторону языка. Из-за этого могут появиться небольшие ранки, перерастающие в язвы и различные заболевания.
Из-за прорезывания зуба мудрости может беспокоить мигрень и неприятные ощущения в ушах, иногда повышается температура тела, возникает слабость. Это неприятные симптомы, поэтому стоит удалить восьмерку.
Указанные проблемы могут быть как с верхними, так и с нижними зубами. Самое главное — как можно скорее обратиться к хорошему стоматологу.

Как правильно реабилитироваться после удаления зуба мудрости


Чтобы рана затягивалась, нужно примерно минут через 20 убрать вату, которую оставили после операции.
2 часа необходимо ничего не есть и не пить.
В первый день нужно жевать на другую сторону ротовой полости, чтобы еда не попадала в открытую рану.
Можно делать легкие обеззараживающие ванны для рта и зубов.
Если перед операцией десна была воспаленной или болел зуб, врач выпишет лечебные препараты.
В первый день не рекомендуется чистить зубы, чтобы не повредить ранку. А начиная со второго важно по утрам умываться привычным способом, чтобы микробы не попали в воронку, оставшуюся от восьмерки.
Нужно второй раз прийти на осмотр к врачу, чтобы посмотреть, как проходит заживление.

Что нельзя делать после удаления зуба мудрости




Пить горячее, ходить в баню или спортзал.
Лезть к ранке языком или зубочисткой — это может нарушить процесс заживления, особенно в первые дни.
Нельзя это место чем-то нагревать. Наоборот, необходимо прикладывать холод, чтобы уменьшить боль.
Это довольно простые правила, но именно они хорошо и эффективно помогут заживлению и уменьшат возможные осложнения.
# Общество
По материалам: RSUTE

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