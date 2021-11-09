10 простых истин, с которых ты должен начать свой день, если чувствуешь себя неважно

В книге «Эмоциональный интеллект» автор дает понять читателем, что же действительно важно в жизни каждого человека. С этих десяти истин стоит начинать каждый свой день.



1. Не забывать о важном

Составляйте список важный на день дел, и всегда держите его под рукой, чтобы ничего не забыть. Делайте так, чтобы доводить дело до логического завершения. Результаты работы гораздо важнее чем десятки начатых, но не завершенных дел. Закрывая очередное задание, вы делаете шаг на пути к успеху.



2. Принимайте неудачи как должное.

Не бывает людей, которые при достижении той или иной цели не делали ошибок. С их помощью вы развиваете путь к успеху.



3. Не бойтесь

Страх является источником сожаления. Рискуйте, но делайте это с умом.



4. Давайте себе оценку

Не позволяйте чужим мнениям взять над собой верх. Радуйтесь и получайте удовольствие от своих собственных достижений, и не стремитесь быть лучше для других – делайте это исключительно для себя.



5. Хорошее окружение – залог успеха

Чем больше хороших людей вокруг вас, тем проще подниматься вверх.



6. Жизнь – самое ценное, что есть у человека

Никто не может сказать, что будет завтра, поэтому старайтесь делать важные дела уже сегодня. Будьте терпимей к окружающим.



7. Прощайте просто так, без извинений

Жить будет спокойней, если вы не будете обижаться на окружающих вас людей. Злость – то, чего не должно быть в вашей жизни.



8. Живите своей жизнью и делайте ее лучше

Человек, который плохо живет, не является жертвой обстоятельств – он сам создает условия вокруг себя.



9. Не думайте о прошлом, живите настоящим

Не стоит вспоминать об ошибках прошлого – они тормозят и не дают развиваться. Будьте счастливым уже сегодня, прямо сейчас.



10. Перемены – то, из чего состоит жизнь

С этим нужно смириться.