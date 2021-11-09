31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом

Половина российских учителей уверены, что их ученики не сталкиваются с кибербуллингом, но 31% школьников регулярно встречаются с травлей в Сети, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В День борьбы с кибербуллингом, 11 ноября, VK и «Учи.ру» при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и платформы «Сферум» проведут онлайн-конференцию «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» и представят результаты исследования, посвященного кибербуллингу.

«VK Образование» и «Учи.ру» провели опрос среди российских педагогов и школьников и выяснили, сталкиваются ли дети с травлей в Сети и готовы ли к этому взрослые? Исследование проходило накануне Дня борьбы с кибербуллингом. В опросе приняли участие 815 учителей и 1050 школьников.

Согласно его данным, только половина опрошенных учителей (50%) знает, как бороться с кибербуллингом. Каждый пятый не знает, как противостоять травле в интернете, столько же не знакомы с этим явлением, а 9% считают, что это вовсе не проблема, а обычное дело в Сети.

50% респондентов-педагогов уверены, что их ученики не встречались с кибербуллингом. 24% говорят, что у их учеников был такой опыт: половине из них удалось пресечь травлю, столько же ответили, что агрессию в отношении ребенка не всегда удается остановить.

При этом 24% опрошенных школьников признались, что встречаются с кибербуллингом каждый раз, когда с кем-то ссорятся. 3% отметили, что им регулярно пишут обидные вещи без видимой причины, а 4% сказали, что их постоянно травят и в онлайне, и в жизни. 69% сталкивались с травлей в интернете пару раз.

Самый популярный способ защиты от онлайн-агрессии – ограничение доступа к личной странице. 28% школьников сказали, что для защиты от кибербуллинга нужно закрыть свои страницы в соцсетях, заблокировать обидчиков; столько же уверены, что стоит добавлять в друзья только знакомых. 13% считают, что надо обратиться за советом по этому вопросу к одноклассникам, и лишь 11% готовы искать помощи у психолога или учителя.

Половина школьников готовы рассказать родным о том, что их травят в интернете. 13% считают, что об этом нужно сообщить учителю, 11% расскажут об этом друзьям, а четверть не собирается делиться переживаниями по поводу травли ни с кем.

11 ноября пройдет онлайн-конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям». Педагоги-практики, специалисты по кибербуллингу и кибербезопасности, психологи и эксперты VK, «Учи.ру», «Сферума», Департамента образования и науки города Москвы и «Лаборатории Касперского» расскажут о травле в Сети, а также о безопасности в интернете и инструментах, которые помогают ее обеспечить. Эфир можно посмотреть на странице акции, а также в группах «VK Образование» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

День борьбы с кибербуллингом – инициатива VK, объединяющая всех, кто считает, что агрессия в Сети и за ее пределами недопустима. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать, куда можно обратиться за помощью. Символ Дня борьбы с кибербуллингом – желтое сердце: 11 ноября люди и бренды могут разместить его на своих страницах и ресурсах в знак поддержки акции. https://kiberbulling.net/