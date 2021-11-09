Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом

31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом

Половина российских учителей уверены, что их ученики не сталкиваются с кибербуллингом, но 31% школьников регулярно встречаются с травлей в Сети, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

В День борьбы с кибербуллингом, 11 ноября, VK и «Учи.ру» при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и платформы «Сферум» проведут онлайн-конференцию «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» и представят результаты исследования, посвященного кибербуллингу.

«VK Образование» и «Учи.ру» провели опрос среди российских педагогов и школьников и выяснили, сталкиваются ли дети с травлей в Сети и готовы ли к этому взрослые? Исследование проходило накануне Дня борьбы с кибербуллингом. В опросе приняли участие 815 учителей и 1050 школьников.

Согласно его данным, только половина опрошенных учителей (50%) знает, как бороться с кибербуллингом. Каждый пятый не знает, как противостоять травле в интернете, столько же не знакомы с этим явлением, а 9% считают, что это вовсе не проблема, а обычное дело в Сети. 

50% респондентов-педагогов уверены, что их ученики не встречались с кибербуллингом. 24% говорят, что у их учеников был такой опыт: половине из них удалось пресечь травлю, столько же ответили, что агрессию в отношении ребенка не всегда удается остановить.

При этом 24% опрошенных школьников признались, что встречаются с кибербуллингом каждый раз, когда с кем-то ссорятся. 3% отметили, что им регулярно пишут обидные вещи без видимой причины, а 4% сказали, что их постоянно травят и в онлайне, и в жизни. 69% сталкивались с травлей в интернете пару раз.

Самый популярный способ защиты от онлайн-агрессии – ограничение доступа к личной странице. 28% школьников сказали, что для защиты от кибербуллинга нужно закрыть свои страницы в соцсетях, заблокировать обидчиков; столько же уверены, что стоит добавлять в друзья только знакомых. 13% считают, что надо обратиться за советом по этому вопросу к одноклассникам, и лишь 11% готовы искать помощи у психолога или учителя. 

Половина школьников готовы рассказать родным о том, что их травят в интернете. 13% считают, что об этом нужно сообщить учителю, 11% расскажут об этом друзьям, а четверть не собирается делиться переживаниями по поводу травли ни с кем.

11 ноября пройдет онлайн-конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям». Педагоги-практики, специалисты по кибербуллингу и кибербезопасности, психологи и эксперты VK, «Учи.ру», «Сферума», Департамента образования и науки города Москвы и «Лаборатории Касперского» расскажут о травле в Сети, а также о безопасности в интернете и инструментах, которые помогают ее обеспечить. Эфир можно посмотреть на странице акции, а также в группах «VK Образование» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

День борьбы с кибербуллингом – инициатива VK, объединяющая всех, кто считает, что агрессия в Сети и за ее пределами недопустима. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать, куда можно обратиться за помощью. Символ Дня борьбы с кибербуллингом – желтое сердце: 11 ноября люди и бренды могут разместить его на своих страницах и ресурсах в знак поддержки акции. https://kiberbulling.net/   

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского потенциала школьников
В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского
В школы Приморья по нацпроекту «Образование» поступили почти 3 тысячи ноутбуков
В школы Приморья по нацпроекту «Образование» поступили почти 3 тысячи
Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе «Пушкинская карта»
Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе
31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом
31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом
Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы казачьего образования
Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы
В Бурятии оснащены 30 центров «Точка роста»
В Бурятии оснащены 30 центров «Точка роста»
Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы
Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы
В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов
В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов
Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo
Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo
Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей
Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам
Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum
Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum
Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках
Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица

Еще по теме

Конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» пройдет 11 ноября
В Общественной палате предложили создать единый госресурс по борьбе с кибербуллингом
В День финансиста стартовал образовательный онлайн-курс для московских школьников
В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников