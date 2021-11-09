4 городские байки и легенды, которым до сих пор нет объяснения

Вадим Карасев

В нашем мире есть очень много необъяснимого. Мы сделали подборку историй, которым ученые до сих пор не могут найти разумного объяснения.

Часто странные и необъяснимые истории связаны с темой жизни и смерти. Мы рассказывали вам ранее истории о жизни после смерти, которые можно было бы внести в этот список нераскрытых тайн. Их никто не может объяснить, ровно как и то, что описано далее.

История о чудовище в озере





Речь идет о нашумевшем Лохнесском чудовище из Шотландии. Первым, кто его увидел, был Александр Грей. Во время рыбалки на этом озере, он почувствовал, что рыболовные сети потянуло вниз с огромной силой.

Затем он увидел странное существо внушительных размеров, которое сначала появилось над водой, а затем медленно погрузилось в нее снова. Это был 1914 год. Спустя более 15 лет он снова увидел нечто похожее. Вместе с ним это видели несколько других человек. Именно после этого случая за чудовищем, прозванным Лохнесским, стали охотиться ученые и журналисты. Если у журналистов были снимки, в подлинности которых многие сомневаются, то ученые, как им и подобает, решили подойти к вопросу более радикально. За всю историю никто так и не увидел чудовище в моменты целенаправленных поисков.

Многие говорили, что поиски не дают результатов, потому что чудовище прячется в расщелине. Ученые проскандировали дно озера на предмет скрытых расщелин, но ничего не нашли. Про чудовище, которое ласково называют Несси, был снят фильм, а в 2016 году еще один человек сказал, что видел его.

История об умершем летчике из эскадрильи Годдарда





Эскадрилья сера Годдарда сражалась в Первой мировой войне. Однажды все военнослужащие собрались вместе для того, чтобы сделать общее фото. На заднем ряду внимательные люди заметили лишнее смазанное лицо. В этом образе многие узнали своего сослуживца, который погиб незадолго до того, как было сделано это фото. Его звали Фредди Джексон.

Никто не может дать разумного объяснения, поскольку смазанный образ действительно очень похож на умершего мужчину. Со временем эта карточка стала одной из самых известных фотографий, на которых есть призраки.

История о перемещении во времени

Эксперты в области науки утверждают, что перемещения во времени реальны — по крайней мере, из будущего в прошлое. Одна из самых старых историй рассказывает о подростке, которого нашли в Нюрнберге в 1828 году. Никто не смог определить его личность и найти место, откуда он появился. Известно лишь, что он странно себя вел и был странно одет.

Он обладал странными сверхчеловеческими способностями. Говорят, что он довольно хорошо видел в темноте, но вел себя не свойственно реальному возрасту, словно ему было от силы года три. Его убили, поэтому никто не смог узнать, откуда же он взялся и кто он такой. Позднее некоторые эксперты решили, что он появился в этом мире случайно, проникнув к нам из будущего.

Нераскрытое дело об убийстве в Австралии





1 декабря 1948 года в городе Аделаида на пляже было обнаружено тело мужчины. Никто так и не смогу установить личность этого мужчины. Таких историй немало, но эта отличается некоторым странностями.

Во-первых, при мужчине была вырванная страница из редкой книги Омара Хайяма. Точнее, это был кусочек страницы, на котором было написано «Tamam Shud». Во-вторых, на его одежде не было ярлыков. Третья странность, которую обнаружили не сразу, — это сданный на хранение за день до обнаружения тела чемодан. В нем было довольно много вещей: красный халат и красные тапки, четыре пары трусов, пижама, бритвенные принадлежности, брюки в песке, индикаторная отвёртка, заточка, ножницы с остро заточенными концами и кисть. Также там были нитки, которыми, как установили эксперты, была пришита заплатка в кармане брюк, которые были на мужчине.

Никто до сих пор так и не понял, как именно погиб мужчина, кем он был, что он делал в городе и на пляже. Многие считают, что он шпион и был ликвидирован профессиональными убийцами, но правду мы уже, скорее всего, не узнаем никогда.